"El Machete" Prohíbe circulación de transportistas en Pantelhó

No cesan las agresiones en el municipio de Pantelhó, ubicada en la región altos de Chiapas, ahora el grupo de Autodefensa el Machete que opera en el municipio de Pantelhó y radicados en la comunidad San José III, ahora agrede a los transportistas del municipio y es que ha trascendido que les ha prohibido circular en las carreteras de este municipio hacia San Cristóbal de las Casas, así lo han denunciado los mismos transportistas.

Los más de 20 trabajadores del volante en su modalidad de taxis que circulan a diario de la cabecera municipal de Pantelhó hacia San Cristóbal de las Casas y que desde las 4 de la mañana empiezan la primera la primera salida, pero ahora están preocupados porque han sido amenazados por el grupo de Autodefensa el Machete, “Nos han amenazado que ya no debemos de transitar en la carretera, ya no debemos de cargar el pasaje en la terminal y que únicamente sus agremiados podrán trabajar con sus taxis”.

Los sitio de taxi están atentos ante el comunicado del grupo / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Los transportistas de la región señalaron que la molestia de este grupo es que los trabajadores del volante no han querido unirse al movimiento que han venido realizando el Machete desde hace más de dos años, por lo que el Machete ha prohibido a los transportistas cargar pasajes en las terminales que existe en la cabecera municipal de Pantelhó.

Las víctimas señalan que, a pesar de las agresiones que ha recibido la población donde se han registrado personas muertas y que existen varios desplazados radicados en otros municipios de la región altos por temor a que sean asesinados no han querido regresar en sus casas, pero lo más lamentable, el grupo de autodefensa el Machete ha amenazado a los transportistas de no trabajar más en el municipio, señalan que no lo permitirán porque ya basta de tantas agresiones e intimidaciones a la población.

Finalmente, pidieron a las autoridades del gobierno federal y estatal a través del ejército, la guardia nacional y policía estatal resguardar la población, así como en las carreteras realizar recorridos para evitar que los transportistas y los usuarios sean agredidos durante el trayecto de en la carretera hacia San Cristóbal de las Casas, y temen también de que podría ser agredidos sus familiares, por lo que exigen se restablezca el estado de derecho en el municipio porque existen las amenazas a toda la población.