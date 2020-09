Proponen a habitantes de Chenaló aceptar 27.5 hectáreas en disputa

San Cristóbal de Las Casas.- Pobladores del Sector Santa Martha, Municipio de Chenalhó acordaron analizar la propuesta de las autoridades de Gobierno en la repartición de las 60 hectáreas en disputa, 32.5 para Aldama y 27.5 para Chenalhó ademas de un monto económico por el pago de las 2.5 hectáreas que cederían.

Tras una asamblea en la comunidad Saclum del sector Santa Martha, Chenalhó, el presidente Abraham Cruz Gómez les hizo llegar el mensaje que el gobierno ha logrado en las mesas de diálogo ya que Aldama no acepta la repartición en partes iguales.





Tras la participación de los agentes y comisariados de 20 comunidades que conforma Santa Martha, pidieron al presidente hiciera llegar el mensaje al gobierno del Estado, un lapso de 15 días para analizarlo entre sus pobaldores y provocar un descontento, ya que a pesar que llegaron más de mil asambleístas consideraron no estában todos y era necesario la participación de las mujeres.

Consideraron que lo convenientes sería la repartición en partes iguales, pero si la repartición es de esa forma "27.5 hectáreas para Chenalhó", deben analizarlo y poder dar una postura que abone al diálogo y no a la "violencia como lo ha estado haciéndo Aldama en contra de Santa Martha".









Durante su intervención, el presidente Abraham Cruz, se comprometió enviar esta postura a la Secretaria General de Gobierno, a más tardar el próximo 21 de setiembre fecha que le dieron como plazo.

Pidió a los habitantes de Santa Martha, "no caer en provocaciones de los habitantes de Aldama, no responder a las agresiones, y esperar que sean las autoridades correspondientes quiénes abonen para una solución armoniosa y no siga habiendo más muertos".