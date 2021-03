Protestas son por incumplimiento a promesas de campaña: David Gurrión

San Cristóbal de Las Casas.- El presidente de la fundación Yo quiero rescatar a San Cristóbal, David Gurrión, lamentó que las promesas de autoridades municipales no cumplidas, se afecte a tercera personas como este fin de semana con un bloqueo carretero y suspensión en la recolección de la basura por faltas de Jerónima Toledo Villalobos.

“Es una problemática que viene sucediendo constantemente en este trienio y en los últimos días se puntualizó, los bloqueos, la toma de camiones de basura, tiene una raíz, es el incumplimiento, los ofrecimientos que se hacen precisamente en periodos de campaña, llegan a ofrecer el cielo y las estrellas, sabiendo que no van a poder cumplir o sabiendo que no tienen la mínima voluntad de cumplir, estoy inconforme con el actuar, porque nuestra gente ya ha despertado”, dijo.





Entrevistado al respecto, aplaudió a esas comunidades que han despertado y no se han dejado engañar “si les prometen cumplan, la clave es no ofrecer si no pueden cumplir”, aunque dejó en claro no deben ser afectadas terceras personas como son las vías de comunicación que afectan a quienes nada tienen que ver en asunto, independientemente de la economía que también daña.

Indicó que en sus constantes visitas como fundación a diferentes comunidades, le muestran videos, fotos y demás, donde las autoridades se han comprometido y poco les han cumplido y eso es una burla para ellos, “porque creyeron y respaldaron por un beneficio o desarrollo para el lugar donde viven, sin embargo nunca les contestaron la llamada, nunca les resolvieron”.

David Gurrión, reiteró que en la protesta de las personas, los afectados son el resto de la población que tiene que viajar, el turismo, transporte, el comercio, pero todo por la falta de cumplimiento de autoridades “ahora con licencias”, dañando a la economía, están por cerrar y finalizar el trienio y a muchos no dieron respuesta”.