En busca de proyectos de mejora para San Cristóbal

San Cristóbal - Colectivos, integrantes de áreas protegidas privadas, instituciones, integrantes del observatorio ciudadano y jóvenes ambientalistas preocupados por el desarrollo urbano municipal, se reunieron para revisar y analizar el Proyecto de Desarrollo Urbano Municipal, para exigir a Fabiola Ricci Diestel y su cabildo tomar en cuenta a la ciudadanía, para construir un mejor San Cristóbal, justo, sostenible, saludable, productivo, equitativo, incluyente, democrático, seguro y digno para las generaciones presentes y futuras.

El proyecto municipal de desarrollo urbano 2024, será entregado a la nueva alcaldesa, y que este proyecto fue opinión de la ciudadanía, la ciudad esta creciendo enormemente, Fabiola debe de cumplir las promesas de campaña, cada gobierno tocan el tema de la inseguridad en san Cristóbal pero no los cumplen, además, la ciudadanía que sean tomados en cuenta sus opiniones y que no únicamente las autoridades levanten las manos, es necesario que sean tomados en cuenta las opiniones de los pueblos originarios que se hablan en el municipio, así como garantizar los mecanismos de la inclusión de toda la ciudadanía sin discriminación alguna, y que haya acceso público y transparente a la información, Mariano Díaz Ochoa ya se fue y no cumplió muchas demandas del pueblo y que esta nueva administración deberá cumplirlo porque las demandas del pueblo son muchas una de ellas es la inseguridad, el agua el medio ambiente y muchas más.

Al respecto, Martín López López habitante de la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, en entrevista dijo que representantes de la ciudad se reunieron recientemente, y acordaron que presentarán a las autoridades el programa municipal de desarrollo urbano 2024, porque la ciudad está creciendo enormemente, “el mensaje para las autoridades actuales revisen ese proceso, que se den la oportunidad de incluir a toda la ciudadanía en un proceso lento, participativo, incluyente, ese sería mi mensaje para Fabiola Ricci”.

“El 2 de junio un grupo de personas, dijimos que no creemos en los partidos políticos, por la manera como ha estado pasando en los últimos años, un día son de un partido y al día siguiente si el partido no les favorece se cambia de partido, entonces el grupo de ciudadanos nos organizamos previamente y dijimos, votamos por la digna conciencia y no por el partido, necesitamos una ciudad que viva con la dignidad y con verdad y conciencia de cuidar nuestro territorio, cuidar nuestros derechos, cuidar las infancias, a las personas mayores a nuestra madre tierra”, señaló Martín.

Aseguró que Mariano Díaz en su campaña se comprometió sobre la seguridad para San Cristóbal, el agua y otros problemas más pero no los cumplió, también Fabiola Ricci, se comprometió en el tema de seguridad, el agua, y muchas más, “esperemos que los cumpla, el pueblo quiere vivir en paz, estamos esperando que no solamente ella proponga dos o tres ideas, que en realidad y que en verdad los cumpla, la violencia en San Cristóbal no solamente con armas y policías sino que con proyectos a nivel ciudad, a nivel cuenca, a nivel territorio, y lo mismo para el agua, hay muchas personas tiran basura en las calles, una de las formas de prevenir inundaciones es no tirar basura, evitar que esta ciudad crezca de manera irregular, el mensaje para la ciudadanía que nos unamos a este proyecto y exigimos juntos a la presidenta municipal que cumpla”.

