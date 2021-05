PT denuncia agresión a su candidata a la presidencia de Chamula

El Partido del Trabajo (PT) denunció agresión en contra de su candidata a la presidenta municipal de Chamula, Patricia Díaz López, y solicitó la intervención de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la federación, así como del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para generar las garantías de participación de su planilla en las elecciones del 6 de junio venidero.

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, dijo que está en riesgo la vida de la candidata Patricia Díaz López, aunque no dio nombres enfatizó que los "caciques" se oponen a la competencia legal y pidió al gobierno del estado orden en el municipio de Chamula para el desarrollo del proceso electoral local ordinario 2021.

La candidata tsotsil Patricia Díaz López dijo que el pasado martes le rompieron su propaganda pegada en su vehículo y le dejaron un mensaje "bájate de la candidatura", pero advirtió a los demás contendientes "no me doblegaré, ni me callaré, que les quede claro a todos, vamos a caminar hasta vencer las injusticias, vamos a hacer valer nuestros derechos políticos electorales".

En conferencia de prensa, pidió juego limpio, competir con propuestas, lo hagamos por la paz, caminar de frente y hablarle de frente al pueblo, he presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Indígena, en San Cristóbal de Las Casas, las agresiones se debe a la candidatura de una mujer, y por creer que no debemos estar en la competencia política, lo que no vamos a hacer es comprar votos, ni a servirnos del pueblo.

He recibido mensaje: "si amas a tu vida deja la candidatura", también me han incrustados varilla en la llanta del vehículo, si bien temo por mi vida, la vida de los integrantes de la planilla, de mis hijos, de mi familia", reiteró ante los medios de comunicación.

Pidió la intervención de ONU Mujeres y del Instituto Nacional de Las Mujeres, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que nos volteen a ver antes de que ocurra otra cosa, no permitan que la voz de las mujeres indígenas sean invisibles, "no vamos a comprar votos porque no tenemos dinero, compitamos en libertad".

La candidata a tercera regidora de la planilla, Reyna Gómez Vázquez, el mismo martes último fue víctima de una persecución de San Cristóbal de Las Casas a Chamula cuando viajaba en un vehículo, lo siguieron personas en un carro de color rojo, sin conocerse las causas, y para librar el posible atentado puso en riesgo su vida, y la exigencia es seguridad para la contienda en el municipio de Chamula.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La candidata a primera regidora, Cristina Collazo, comentó que desde el 2018 hemos sido víctimas de violencia política en razón de género y hoy no queremos una candidata indígena muerta, pedimos al gobierno del estado que nos proteja, no tenemos miedo, no vamos a ofender a nadie, pero no vamos a dar marcha atrás en la lucha por la competencia política electoral.

Abundio Peregrino García, miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, dijo que su partido cumplió con la paridad de género, "el caciquismo rancio" es fuerte, no acusamos a los habitantes de Chamula, si a los que sienten perder el poder "milenario", vamos a seguir con la campaña hasta el 2 de junio pero no queremos más agresión a nuestras candidatas, que las fuerzas federales y estatales de seguridad cumplan con su responsabilidad.

Chamula vive un conflicto político desde el 1 de julio del 2018, cuando fue electo Ponciano Gómez Gómez, por Morena, quien prometió en campaña la suma de 5 mil pesos por familia en caso de ganar las elecciones, sin embargo ya en el poder incumplió, fue acusado de un desfalco de 50 millones de pesos y se generó un rechazo total hasta conformarse un grupo opositor que designó un concejo municipal paralelo que encabeza Juan Shilón de la Cruz, que en varias ocasiones ha ido a prisión acusado de ataques a las vías de comunicación y desestabilización del pueblo.