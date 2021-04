PT mantiene candidatura de Cecilia López en Las Margaritas

El Partido del Trabajo (PT) sostiene cómo candidata a diputada local por el distrito electoral local de Las Margaritas, a Cecilia López Sánchez, ex presidenta municipal de Oxchuc y ex diputada local por el PRI y por el PVEM, aún cuando al parecer no comprobó la autoadscripción calificada ni la vinculación comunitaria para contender en las elecciones locales del 6 de junio venidero.

"Quiero presentarles a Cecilia López Sánchez, quien es nuestra coordinadora del Distrito Electoral Local XX con cabecera en Las Margaritas, también ella ha sido registrada como candidata a diputada local y sólo estamos esperando los tiempos y las formas como lo establece la ley electoral de Chiapas para iniciar la campaña correspondiente el 4 de mayo y hasta el 2 de junio", enfatizó Carlos Marcio Estrada Urbina, dirigente estatal.

Municipios Chanal acepta el cambio de partido de su candidato

Reconoció el número importante de mujeres e insistió que seguirá luchando a lado de ellas y continuará abanderando la lucha en contra de todo tipo de discriminación, Cecilia López Sánchez ha sido un gran ejemplo en la lucha política, ella ya fue presidenta municipal y diputada local y vamos aprovechar su experiencia, reiteró.

En el municipio indígena de Oxchuc las comunidades sustentaron su acuerdo de no autorizar al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana instalar casillas, en el hecho de que en las elecciones del 6 de junio habrían de contender Cecilia López Sánchez, familiares de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz, ex presidentes municipales de Oxchuc que sembraron un cacicazgo.

Ese cacicazgo explotó en el proceso electoral del 2015, cuando se volvió a postular María Gloria Sánchez, candidata en Oxchuc por el PVEM, cuando ya había sido alcaldesa por el PRI, tras ganar la contienda se intensificó la violencia que terminó con el desconocimiento del sistema de partidos políticos y asumir a los integrantes del ayuntamiento por sistemas normativos internos a partir del 2019.