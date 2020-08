Pueblos zapatistas planean respuesta a agresiones: REDMyCZ

San Cristóbal de Las Casas.- Miembros de Resistencia Enlazando Dignidad Movimiento y Corazón Zapatista (REDMyCZ) que conforman el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) quienes repudiaron “el cobarde ataque de integrantes del grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao)” en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Narran que el pasado sábado 22 de agosto alrededor de las 11 horas, integrantes de la Orcao “robaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, que se ubica en el sitio conocido como crucero de Cuxuljá, municipio autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo”.





Puedes leer: Vuelven satisfechos indígenas tras encuentro con Alejandro Encinas









Añadieron que su objetivo es “amedrentar y amenazar a las y los compañeros que desde abajo vamos apostando por la esperanza, como las diversas agresiones en contra de compañeros del CNI, que fueron violentados y secuestrados por paramilitares de Orcao, el grupo de los Chinchulines y gente del partido Morena”.

El CIG y el CNI denunciaron “la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer, por todo el país, megaproyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos”.









Responsabilizaron de los hechos ocurridos el sábado pasado a la Orcaco, al partido Morena y a los gobiernos federal y estatal, “que no han dejado de sembrar la violencia en la región, con el fin de golpear no sólo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades bases de apoyo del EZLN, sino a todos los pueblos que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice”.

Hicieron “un llamado a las y los compañeros de redes de apoyo y redes de resistencia y rebeldía a pronunciarnos y movilizarnos contra la guerra de exterminio, que se agudiza peligrosamente en contra de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos zapatistas, que nos enseñan a nunca dejar de sembrar rebeldía y esperanza”.