Puente muerto para hoteleros en Tapachula

La asociación de hoteles y moteles de Tapachula expuso que el puente por festividades de muertos no beneficiará a este sector, debido a que no hay visita no arribo de guatemaltecos a la región.

A través de su presidenta, Isabel Villers Aispuro, expuso que esperan que al cierre del año la campaña comercial de El Buen Fin les ayude a mejorar la ocupación hotelera en la ciudad, pero para que eso pase se necesita que varios actores estén inmiscuidos en esta recuperación y flujo comercial.

“Es importante que Migración dé más facilidades de tránsito a los guatemaltecos que de manera legal quieren ingresar al país, consumir productos y servicios y regresar a su país, porque son ellos los que nos mantiene con vida comercial”, explicó.





La también empresaria apuntó que se necesita impulsar más a la región para lograr detonarla en el plano turístico, ya que cuenta con atractivos turísticos importantes y se tiene playa y montaña al alcance.

“La situación es complicada, lo que deseamos es que estos días pueda repuntar la actividad hotelera, pero la realidad es que la situación es complicada”, agregó.

Empresarios hoteleros prevén baja ocupación para finales de año / Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

A esto sumó que prevén que el cierre de año concluya con una ocupación hotelera pero sólo al 35 por ciento, cuando en otros años ha sido mayor al 70 por ciento.

La actual mala situación de hoteleros afecta a decenas de empresarios dedicados al ramo de hospedaje y estancia en inmuebles situados en la mancha urbana.

No obstante, esperan que pese a que la economía está en el piso, por lo menos en 2022 puedan mejorar, esto si la pandemia también cede.