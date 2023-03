Queda libre la carretera federal Ocosingo-San Cristóbal

Ocosingo.- Podría acabar el conflicto en las carreteras que comunica de Altamirano-Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, y que durante varios días integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) mantuvieron bloqueado estas carreteras a la altura de los poblados: Las Perlas, Cuxuljá y Río Florido donde retuvieron varios vehículos y permanecieron dentro del Ejido Río Florido, así también incendiaron una unidad, esto en protesta de la retención de Daniel Gómez Sántiz ocurrido en la ciudad de Ocosingo por integrantes de los paramilitares Los Petules que operan en este municipio.

Cabe señalar, Daniel Gómez fue liberado el pasado martes, y que Los Petules entregaron a la delegación de gobierno en Ocosingo, luego a la viditaduria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ocosingo y posterior lo trasladaron a la fiscalía en San Cristóbal, de acuerdo a la denuncia del FNLS, Daniel ya no fue protegido y fue abandonado en San Cristóbal de Las Casas.

La demanda de los integrantes del FNLS es que Daniel no fue entregado a sus familiares y es una de las demandas del FNLS, y que ahora se encuentran en plantón en la Ciudad de México, "nuestras demandas no se cumplieron, nuestro compañero lo liberaron es como si no hubiera pasado nada y lo dejaron abandonado en San Cristóbal de las Casas, no lo checó un médico sobre su estado de salud, nosotros queríamos que la CNDH sea el encargado de entregar a nuestro compañero con sus familiares en México pero no fue así".

Foto: Captura de video | Cortesía automovilistas

Y la tarde de este jueves en el tramo carretero Altamirano-Ocosingo dejaron libre la carretera que mantenían bloqueado otros grupos de personas quienes señalaban estar inconformes por los bloqueos que estuvieron instalando integrantes del FNLS a la altura de las perlas.

Lo anterior, la noche de este jueves los bloqueos carreteros que estaban instalados en el Río Florido y Cuxuljá del tramo federal Ocosingo-San Cristóbal, levantaron esta protesta retirando todo tipo de árboles que estaban atravesados en la carretera, así como la unidad que estaba retenida y que estaba atravesado también en medio de la cinta asfáltica, por lo que después de las 21 horas empezaron a circular de manera normal los vehículos.

Fueron varias unidades que estaban retenidos en el Ejido Río Florido empezaron a retirarse, mientras el resto podrán ser retirados esta noche o mañana, ya que los conductores no se encontraban en este momento, pero es así que esta noche quedó libre esta vía y hasta el momento se desconoce si mañana reinician la protesta, ya que el FNLS ofrecerá una conferencia de prensa el día de mañana después del mediodía.