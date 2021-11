Raquel Trujillo alcalde de Pantelhó podría dejar el cargo debido a "Los Machetes"

Tuxtla Gutiérrez. Raquel Trujillo Morales, presidente electo de Pantelhó aseguró que el Congreso del Estado prepara su desafuero, luego de los acontecimientos surgidos a partir del levantamiento del grupo armado denominado autodefensas "El Machete".

Indicó que por este grupo se encuentra amenazado de muerte, por lo que no puede regresar a su municipio y que, personas de Gobierno del Estado, piden su renuncia a la alcaldía y desafuero, aunque no son ni el Gobernador ni la Secretaria de Gobierno.

"Está podría ser la última conferencia que haga porque, o me privan de la vida o me privan de la libertad, pero con la frente en algo les digo que yo fui elegido por el pueblo con cinco mil 910 votos", dijo Trujillo Morales ante medios de comunicación.





Detalló que el pasado 29 de septiembre fue citado a Palacio de Gobierno para tratar asuntos del municipio, en donde Leonel Reyes, coordinador de asesores, le pidió su renuncia. "Me pasaron hojas en blanco con fecha de 29 de septiembre y las firmé con una firma que no es real"; relato.

Aseguró que el Gobernador del Estado desconoce lo que sucede realmente en Pantelhó, pues en una reunión de alcaldes con el mandatario chiapaneco, le dijo "te encargo mucho Pantelhó".

"Al gobernador no le llega la información de primera mano, la que es", aseveró.

Asimismo, informó que, aunque no le han notificado, existe una carpeta de investigación en su contra por la situación de los 21 retenidos, ahora desaparecidos, aunque no reveló bajo qué cargos podría ser detenido, "en su momento lo sabrán".





Raquel Trujillo dijo que el caso de los 21 retenidos, ahora desaparecidos, podría ser un segundo Ayotzinapa / Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas





Al respecto, cuestionó el actuar del gobierno del estado al nombrar un concejo municipal en Pantelhó sin que liberarán a los 21 retenidos, "¿Acaso tendremos un segundo Ayotzinapa en Chiapas?"

Reveló que ha escuchado a los familiares de los retenidos y ayuda con lo que pude, ya que uno de los retenidos es su primo y otros dos son sus sobrinos.

Finalmente, destacó que probará las inconsistencias de la carpeta de investigación en su contra, negó tener nexos con el narcotráfico, y, lo que resulte de la decisión sobre su desafuero "les digo que esto es un delito prefabricado".













Sigue el clamor por los 21 desaparecidos en Pantelhó





En el municipio indígena de Pantelhó sigue la exigencia de la aparición con vida de 21 personas privadas de su libertad desde el 26 de julio, familiares responsabilizan al grupo “El Machete”, mientras que el presidente municipal electo el 6 de junio, Raquel Trujillo, postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que tomó posesión el 1 de octubre aún no lo ejerce, ni puede ingresar al municipio.

Francisca Fidencia Morales Monterrosa, exige la presencia de su hijo Alfonso de Jesús Aguilar Morales y su nieto Fernando Aguilar Moreno, a todos se los llevaron el 26 de julio, presuntamente los sacaron de su casa a golpes, a otros del parque.

Entre los secuestrados se encuentran Alfonso de Jesús Aguilar Morales, Juan Sántiz Pérez, Lucas Sántiz López, Manuel Sántiz Cruz, Catarino Martínez Aparicio, Mariano Gómez Gómez, Leobigildo Raúl Ramos Cancino, Luis Fernando Aguilar Moreno, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Isidro Mario Cruz Alcázar, Juan Ruiz Hernández, Filiberto Aguilar Ballinas, Mariano Sántiz Hernández, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Julio César Gutiérrez, Mariano Sántiz Hernández y Filiberto Orlanis Aguar Hidalgo.





En el municipio indígena de Pantelhó sigue la exigencia de la aparición con vida de 21 personas privadas de su libertad desde el 26 de julio / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Tres más no saben de sus nombres, ni si están entre los retenidos, o si los soltaron, no se sabe nada, según versiones los llevaron a San José Tercero, pero los mueven, entre otros parajes a Chitamucum.

Familiares tienen la esperanza que en la medida en que el presidente municipal Raquel Trujillo se sostenga en el cargo hay esperanzas de encontrar a sus familiares desaparecidos, aunque les invade la incertidumbre y la desesperación, han pasado más de tres meses y no hay indicios de poder localizarlo, no saben si los llevaron a alguna comunidad del municipio, fuera de este, si están o no con vida.

Recientemente algunos familiares estuvieron presentes en el Congreso del Estado donde en la entrada principal colocaron las imágenes de sus familiares desaparecidos, querían hablar con los legisladores, al menos con la presidenta de la mesa directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Yamil Melgar Bravo, pero no ha sido posible, explican.





Recientemente algunos familiares estuvieron presentes en el Congreso del Estado donde en la entrada principal colocaron las imágenes de sus familiares desaparecidos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El coraje de los familiares es que una comisión de "Los Machetes" si ingresó al Congreso del Estado, no así ellos, ninguna comisión de los familiares de las víctimas de los 21 hombres que han Sido privados de su libertad.

En protesta colocaron candados en las tres entradas del Congreso del Estado, lo que piden es justicia, la devolución de sus familiares, seguridad en el municipio y el regreso digno a sus casas, la que abandonaron por violencia.

















Con información de Isaí López | El Heraldo de Chiapas