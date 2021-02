Realizan desmanes en la casa del alcalde de Teopisca

San Cristóbal de Las Casas.- El presidente municipal de Teopisca, Abel Tovilla Carpio dio a conocer que se encuentra temeroso y resguardado en su domicilio, por las agresiones de tres grupos ya identificados de aquel municipio, que realizaron todo el día martes un bloqueo carretero sobre el tramo Teopisca-Comitán, a la altura de la comunidad La Campana.

En entrevista telefónica, dijo que tres grupos de la cabecera Municipal demandan un recurso de 5 mil pesos por persona, "cual no tenemos ni podemos estar dando, pero muy sospechosa por segundos políticos, ya empezaron las campañas y todo mundo está levantando a la gente y la violencia, muy triste y lamentable que lo hagan".

Aseguró que por la buena relación que tiene con la población, sabe que ese grupo que se encuentra vandalizando en su domicilio, trae la línea política, además que han intentado dialogar en cuatro ocasiones y no acceden, y de forma radical es como actúan, " y hacen desmanes en mi domicilio".

"Es triste y lamentable que la política sea hoy motivo de confrontación y no de propuesta, hemos hecho muchas obras por todas las comunidades y barrios, estamos avanzando y voy a abonar hasta el último día de septiembre si Dios me lo permite. Estamos resguardados, ya hicieron unos desmanes aquí en la casa, estamos resguardados gracias a Dios, estamos desde las 5 de la mañana en mi domicilio, aunque ya operamos la gran mayoría con la gente", indicó.

Tovilla Carpio aseguró ya estaba interviniendo la Secretaría de Gobierno, para una negociación y se terminen estás protestas.

Negó que sean promesas de Campaña, y aún hacen falta 7 meses de su periodo por lo que "no es incumplimientos" y están a espera de que les llegue recursos y cumplan, pero el grupo que se manifiesta no es, y si habrá apoyos pero no de la forma en que el grupo ya identificado lo intenta hacer, y adelantó que procederá conforme a la ley.