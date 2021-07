Realizan operativos en bares de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Tras la implementación de un operativo interinstitucional para verificar restaurantes y bares que funcionaban de manera irregular, derivada de denuncias ciudadanas, se detectaron graves inconsistencias a las disposiciones vigentes en los establecimientos denominados Fly Concept club, ubicado sobre la calle 1º. De Marzo, el entre andador 20 de noviembre y General Utrilla, del centro histórico y el Machetazo, con domicilio en la calle Comitán, esquina con avenida Yajalón, del barrio del cerrillo, por lo que fueron suspendidos.





Limitación de área por parte de las autoridades para la revisión de bares./Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





En acciones coordinadas, con apoyo de elementos de la Dirección de Policía Municipal, personal de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, así como de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y de la Delegación de Control Sanitario del Ayuntamiento de San Cristóbal, colocaron sellos de suspensión de actividades por distintas faltas al reglamento para la prestación de servicio al público.





Entre las faltas destacan están el no respetar horario de funcionamiento, no contar con constancia para venta de bebidas alcohólicas, no contar con programa de protección civil, que incluye salidas de emergencias, lo que ha puesto en riesgo inminente la integridad de sus clientes, así como por alterar el orden público, la salud y la seguridad de las personas que acuden a estos lugares.

De igual forma, el grupo interinstitucional realizó verificaciones en los establecimientos Revolución y La Casa Azul, del Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas; y en Toyol/Witz, Resto Café, ubicado en calle Comitán, entre las avenidas Cristóbal Colón y Tuxtla, en el Barrio del Cerrillo, donde elementos de la Dirección de Policía Municipal establecieron dispositivos de seguridad perimetral preventiva, sin que se registrara ningún incidente.





Dentro de las faltas destacan no respetar horario de funcionamiento, no contar con constancia para venta de bebidas alcohólicas, no contar con programa de protección civil./Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





En estos tres establecimientos, las autoridades estatales y municipales informaron que cuentan con la documentación requerida para su adecuado funcionamiento, además de que se constató que no infringen otras disposiciones de orden público, mismas que fueron denunciadas de manera anónima por algunos ciudadanos, por lo que continuaron con sus actividades normales.

Finalmente mencionar que dichas acciones las han realizado después de que el pasado fin de semana presuntamente por lo menos 4 lesionados por arma de fuego fue el saldo de una zafarrancho en las afueras de dos bares por jóvenes que salían, según algunas fuentes de establecimientos que no han acabado los horarios de servicio.