Regreso a oficinas, un riesgo para trabajadores: CIESAS

La directora del Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CIESAS), Rubí Araceli Burguete Cal y Mayor, evalúa que el mayor riesgo para la población ahora que Chiapas ha ingresado al semáforo de riesgo epidemiológico de color verde por el Covid 19 es el aspecto económico, es decir, las personas tienen que salir a trabajar.

Tenemos una informalidad que ha crecido y esa es la dificultad mayor que representa un riesgo en la cadena de contagio, el llamado de quedarse en casa es bueno, pero las familias salen a buscar la tortilla del día, lo mínimo para poder comer hoy, "tortillas y frijoles", yo creo que esa es la mayor dificultad para todos, enfatizó.





La doctora en antropología añadió que los semáforos de riesgo epidemiológico "no sé si realmente están retratando lo que realmente está pasando con la presencia del virus", probablemente el indicador es la cantidad de camas disponibles para la atención de pacientes con Covid 19 por parte de las instituciones de salud, dijo.

Sin embargo, en el entorno el virus está, lo que ha funcionado es la superación de la duda, la certeza de que está presente la enfermedad nos ha ayudado a que nos cuidemos, las medidas que ya hemos aprendido en lo general, aunque también existen descuidos en la población, muchas personas salen de su casa sin cubrebocas, no guardan la etiqueta, ahora el no hablar de frente ya es una etiqueta, sustentó.

Burguete Cal y Mayor insistió que incorporar medidas de interacción ya debe formar parte de una etiqueta, y probablemente ha faltado difusión sobre estas medidas o formas de prevención, no solo el quédate en casa sino construir una idea de etiqueta que establezca no hablar de frente, no solo lávate las manos, porque el problema es la interacción.

Desde finales de febrero en Chiapas se alcanza un registro acumulado de 6 mil 978 casos positivos y 569 decesos, hasta el pasado domingo, los cuidados tienen que seguir siendo en la interacción porque es ahí donde transmitimos y recibimos el virus, el hecho de que esté bajando la incidencia es una combinación de factores, pero el impacto de la labor educativa y pedagógica del Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, ha tenido una relevancia, comentó.





El #SemáforoEpidémico por #COVID19 orienta el nivel de riesgo y con base en el resultado de sus indicadores, se definen acciones para proteger la #SaludPública y la economía de las personas. #UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/uxkHkhLOZj — SALUD México (@SSalud_mx) November 24, 2020





El evitar las medidas represivas ha sido importante, tiene que haber un convencimiento de la población para hacer uso del cubrebocas, es una gran conciencia que debemos tener más allá de los semáforos, nos toca a los ciudadanos tomar las precauciones, reiteró la experta.

Puntualizó la directora del CIESAS que en el sector salud es donde se está en el mayor riesgo, incluso decesos, algunos probablemente no se han hecho visible, los que están ahí están en mucho riesgo por la interacción obligada que tienen que hacer.