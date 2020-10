Rebrote de Covid-19 en el extranjero baja turismo en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- “De manera general no nos está yendo como quisiéramos, seguimos esperando mesas de trabajo con Municipio, nos hemos reunido con algunos regidores, directores, pero hace falta participación en una mesa de trabajo, no va como quisiéramos sobre todo en la parte turística y la vemos complicada para el próximo año”.





Local Turismo, gravemente afectado por pandemia: Sectur Chiapas





Lo anterior lo dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Sergio Flores, tras considerar que el rebrote de Covid-19 que se presenta en Europa disminuirá todavía más la afluencia de turistas y visitantes a esta ciudad, lo cual perjudicará al sector productivo y empresarial de manera significativa.

En entrevista, dijo que si los contagios de Coronavirus siguen en Europa va afectar el turismo internacional que llega a San Cristóbal, ya que no podrán viajar o serán golpeados económicamente para poder salir de su país, “es un tema que hemos estado analizando y obviamente nos va afectar”.

Sergio Flores comentó que en la ciudad son alrededor de 350 empresas agremiadas a Canaco de varios giros, aunque contando otras zonas cercanas podrían llegar a ser aproximadamente 500, de las cuales no todas han abierto tras el cierre por la pandemia, ya que existe aún el miedo y muchos no tienen la certeza de salir a la calle.





Foto: Ilustrativa | Archivo OEMInformex





Señaló no contar con la cifra exacta o un número aproximado de empresas que han ido a la quiebra por la crisis económica que ha generado la pandemia, pero ha detectado que algunos han cambiado de giro o se han tenido que mover a otros espacios.





Lo que necesitamos es que venga el turismo, hay, pero no están llegando los tipos de turismo que normalmente vienen a la ciudad





“Lo que necesitamos es que venga el turismo, hay, pero no están llegando los tipos de turismo que normalmente vienen a la ciudad, eso para nosotros es un tema importante, muchos están viviendo de sus ahorros, por ejemplo en estos días abrió un restaurante y el dueño me comentó que no sabía cómo le iría”.

Por último afirmó que han seguido los lineamientos que pide el Distrito de Salud y han solicitado a los socios de Canaco cumplan con todo el protocolo, “hemos visitado a algunos socios para verificar que cumplan, y les informamos sobre estos temas”.





¡Queremos brindarte seguridad en tu próxima visita!#Chiapas ya cuenta con el reconocimiento del World Travel & Tourism Council, que se suma a nuestro certificado de calidad Contacto Limpio Chiapas! pic.twitter.com/JpGySEi1tC — Turismo Chiapas (@Sectur_Chiapas) October 17, 2020