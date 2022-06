Rechazan instalación de empresas transnacionales en cuenca de río Grijalva

Miembro de la Alianza San Bartolomé de los Llanos de Venustiano Carranza, ratificaron su acuerdo de no permitir la instalación de la empresa transnacional Acuagranjas Dos Lagos en la presa Angostura en la cuenca del río Grijalva, y advierten que ninguna empresa de fuera explotará las aguas del más caudaloso río de Chiapas.

En un comunicado, explican los comuneros que desde el 2018 la empresa transnacional ha realizado trabajos de prospección en la presa La Angostura, conocida también como Belisario Domínguez Palencia, para su posible instalación para la producción de mojarra tilapia.





"Por parte del gobierno federal y estatal es permitirle a la transnacional Acuagranjas Dos Lagos instalarse en el Río Grijalva, como en el 2018 de repente estaban haciendo tareas de medición y los echamos fuera de las aguas de este sagrado río. Estos reclamaban que tenían el permiso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero se les dejó claro que en estas tierras no entrarían jamás".

En el texto explican que no permitirán la instalación de la empresa "porque de ahí nos abastecemos del agua potable para nuestras casas, porque ahí trabajan nuestros pescadores y las de otros ejidos que ejercen la pesca tradicional, porque al establecerse este tipo de empresas transnacionales se adueñarían de estas aguas que legítimamente pertenece al pueblo, por ende, es un buen común y no de una sola empresa".





Advierte la Alianza San Bartolomé de Los Llanos que seguirán unidos y organizados en defensa de los recursos naturales, por lo que no permitirán que son autorización de las comunidades locales se exploten los recursos naturales; la empresa debe saber que no tiene la autorización y que no debe introducirse a las aguas para su explotación sin el permiso correspondiente de las distintas comunidades.

En el 2008, durante el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, se instaló en el embalse de la Presa Angel Albino Corzo, conocida como Peñitas, con una inversión dos mil 500 millones de pesos, la empresa Acuagranjas Dos Lagos, en el municipio de Ostuacán, en la zona norte del estado, llegó a alcanzar una producción de 70 mil toneladas de mojarra tilapia por año, en una red de 200 granjas flotantes.





Tras el éxito alcanzado por esa empresa en la presa Peñitas, su oferta fue invertir en los demás grandes embalses, su propuesta fue La Angostura o Belisario Domínguez Palencia, aunque en Venustiano Carranza la Alianza San Bartolomé de los Llanos le dejó claro que no tendrá, ni su permiso, ni le permitirá cualquier proyecto de inversión.