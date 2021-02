Recluso presuntamente inocente pide que su caso sea revisado

San Cristóbal de Las Casas.- Carlos "N", recluso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 denominado “El Amate” ubicado en la localidad de Cintalapa de Figueroa, pide el apoyo a las autoridades de gobierno y se revise su caso, para lograr su libertad de delitos que al parecer no cometió.

“Pido me ayuda para poder obtener mi libertad inmediatamente toda vez que soy inocente el delito que se me acusa no me parece que se me violan mis derechos constitucionales y humanos, suplico la investigación por parte de la fiscalía general de la república y que se me haga justicia por el delito de tortura de mi persona y de mi esposa, la atención médica e inmediata" cita en una carta emitida.

En un escrito narra cómo fue detenido y privado de su libertad "de manera injusta" por agentes judiciales de la Fiscalía de alto impacto que con lujo de violencia entraron a su domicilio ubicado en la Colonia las granjas en Tuxtla Gutiérrez, "fui sacado golpes con integrantes de mi familia con mi esposa".

"El día 29 de octubre del 2019 fuimos envueltos con vendas en la cara, en el cuerpo y envueltos en los codos para inmovilizarlos y torturarnos, con golpes, con agua y con toques eléctricos, con bolsas en la cara hasta dejarlos inconscientes y después colgarnos de pies y manos hasta dejarnos inconscientes hasta levantarme con el chorro de agua, con bomba de agua y franelas en el rostro", relata.

Carlos "N" cuenta como le pegaron en el estómago hasta asfixiarlos, "hasta el punto de muerte, interrogándonos con preguntas respecto a drogas, después de armar y unos robos fui torturado con mi esposa, a raíz de la tortura mi estómago estuvo apunto de estallar y estuve a punto de morirme fui trasladado al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez Chiapas donde fui operado inmediatamente post-operado de laparotomía exploradora por traumatismo cerrado de abdomen".





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Asegura que son los elementos de la fiscalía de alto impacto del estado los responsable de la tortura y lesiones que recibió, así como su esposa.

"A mi esposa la dejaron en libertad con amenazas de los elementos la fiscalía de alto impacto que si demandaba o me apoyaba la iban a levantar de nuevo y por meses la persiguieron y amenazaron a mi esposa hasta que interpuso un amparo a mi esposa por miedo a la fiscalía y sus amenazas", concluye.