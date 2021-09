Recolectores de residuos en Tapachula buscan mejores condiciones de trabajo

Familias que se dedican a la recolección de material reciclaje conformaron una sociedad cooperativa con la que tienen personalidad jurídica y con ello buscan tener también acceso a algunos beneficios como protección, créditos y educación para sus hijos, ya que consideran que son el eslabón más importante en la cadena de reciclaje y con el beneficio de mejor el impacto ambiental.

El presidente de la cooperativa Corremar, Seín Santiago Gómez, afirmó que en Tapachula alrededor de 400 familias dependen de esta actividad, quienes han encontrado a través del reciclaje la oportunidad de atender sus necesidades básicas.





Leer más: Fortalecen a recicladores en el Soconusco en pro del ambiente





Dijo que ante la falta de empleos los recicladores y pepenadores son emprendedores, ya que han estructurado sus propios negocios para poder obtener recursos para mantener a su familia, además contribuyen con un impacto positivo en el medioambiente. Señaló que la basura en Tapachula para algunos es un problema al que debe darse la mayor atención, debido al impacto negativo en la naturaleza , pero para otros es una fuente de trabajo, ya que es a través de estas manera como llevan el sustento a las familias.

Detalló que en las familias no hay cultura del reciclado, por ello no tienen la costumbre de separar o de apartar los residuos, por ejemplo, cartones, botellas, plásticos, de ahí el papel importante que juegan los recicladores y recolectores de basuras, quienes contribuyen a limpiar la tierra de desechos que de no reciclarse serían contaminante.

Recolectores de residuos buscan mejores condiciones de trabajo/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Por su parte el apoderado legal, Daniel Santiago López, indicó que los miembros de la cooperativa, tricicleros, pepenadores, recolectores y dueños de bodegas acudieron ante las autoridades del gobierno del estado para sostener una reunión y presentar el documento legal que lo acredita como una organización debidamente registrada ante las autoridades.

"Al organizarnos y estar en el marco legal buscamos tener protección, seguridad y oportunidades que brindan las autoridades y la sociedad civil, los recicladores son el último eslabón, pero son importantes, ya que hace falta cultura del reciclado, que las personas separen la basura, los desechos orgánicos de los inorgánicos para que con ello también puedan aprovecharse los reciclables y tener un mayor impacto benéfico al medio ambiente, porque en comparación con otras ciudades aquí el porcentaje es menor" abundó.