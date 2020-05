Recomiendan no tirar basura en las calles ante presente temporada de tormentas tropicales

San Cristóbal de Las Casas.- Víctor Amezcua Vázquez, Delegado en la Región Altos de la Secretaría de Protección Civil del estado recomendó a la población en general, que ante la actual temporada de tormentas tropicales, no generar basura en las calles, no arrojar material pétreo en las alcantarillas y coladeras, y evitar escombros, grava y arena en las calles, para evitar encharcamientos y posibles inundaciones.









Nos encontramos listos con nuestro plan estatal que ya fue presentado, ahora vienen las tormentas tropicales y deben estar limpios los cuerpos de agua, no dejar basura en la calle, no generar azolve, y así los ríos no van a presentar ningún problema y tampoco tendremos encharcamientos que lamentar, mencionó.









Amezcua Vázquez dijo que se ha trabajado intensamente con cada uno de las presidentes municipales de la región, con campañas de prevención y de identificación de riesgos, de acuerdo a la gestión integral de riesgos y desastres que tiene ciertos parámetros y cada uno de los secretarios, también deben presentar un plan específico para la temporada.









Todo es cultura de no tirar basura, nuestro trabajo es la reducción del riesgo, la prevención, ahora estamos muy pendientes también del Covid-19, por ejemplo en San Cristóbal tenemos más de 10 filtros sanitarios, donde trabajamos en coordinación con Salud y el Ayuntamiento, es necesario hacer conciencia entre la ciudadanía.









Sobre la actividad sísmica, dijo que continua y se encuentran muy pendientes con todos los Comités y que se activen los planes familiares de Protección Civil, “ahora más que nunca estamos coordinados también con hospitales, donde también tenemos un plan específico para cada uno de los incidentes que se puedan presentar y así los médicos y enfermeras se activen”.





Municipios Exceso de basura provoca encharcamientos en San Cristóbal





“Tenemos en la vida de nuestro país, 1957, 85 y 2017, donde hemos aprendido con dolor, un sismo no te mata, sino el desastre se presenta cuando cae una construcción y constantemente estamos trabajando en la actualización de los programas de construcción, reglamentos de cada Ayuntamiento para que tengan condiciones de enfrentar una actividad sísmica”, finalizó.

/TG