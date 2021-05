Reconoce Comach la disposición de la Secretaria de Gobierno

San Cristóbal de Las Casas.- La Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach) agradeció la voluntad del Gobierno del Estado para recibirlos en una mesa de diálogo, donde se pide la liberación de 7 de sus compañeros, entre ellos su líder Martín Pale Sántiz, que consideran es “preso político” así como otros 7 de sus compañeros.

“Hubieron varios puntos a tratar, esperamos que de verdad sean atendidos y nos den resolución, seguimos en pie de lucha, se agradece la presencia de nuestros integrantes, ojalá nos sigan apoyando de esta manera, nos atendieron muy bien, siempre hemos sido pacíficos, nunca nos hemos prestado para amedrentar” dijo Miguel Ángel Pérez García, vocero de la Comach.





Foto: Óscar Gómez| EL Heraldo de Chiapas





El vocero fue el encargado de agradecer la apertura de las autoridades, “hubo una mesa de trabajo, en la cual hubo una comitiva de 10 personas, agradecemos eso, llevamos más de dos años luchando, pidiendo mesas de diálogo y hasta hoy nos escucharon”.

Asimismo, dijo que en un lapso de 15 días deben recibir una respuesta favorable a sus peticiones de lo contrario tomarán acciones drásticas, ya que por el momento no han tomado vías de comunicación, solo hicieron una manifestación pacífica.

Finalmente, advirtió que si los funcionarios del gobierno no atienden sus demandas, van a tomar represalias en contra del gobierno, donde aclaró no se encuentran en contra de ellos, sino de los corruptos que no dan soluciones a las demandas sociales.