Reconocen sindicato independiente del Conalep Chiapas

Después de varios años de lucha para obtener su registro como sindicato independiente de los trabajadores del Conalep en el estado de Chiapas, la agrupación anunció a la prensa que el pasado viernes fueron citados a la Ciudad de México, donde se les notificó que el registro del sindicato independiente fue oficialmente reconocido ante las instancias correspondientes. Ahora, como personal sindicalizado, tendrán la facultad de solicitar y exigir que todas sus demandas sean tomadas en cuenta por las autoridades.

Maribel López Ballinas, secretaria general del sindicato independiente de académicos del Conalep Chiapas, señaló en una conferencia de prensa que el pasado viernes recibieron la buena noticia del registro y reconocimiento oficial del sindicato. Esto permitirá al personal sindicalizado solicitar todos los apoyos conforme a la ley.

“El pasado viernes obtuvimos nuestro registro como sindicato independiente, ya es un reconocimiento oficial. Nosotros, desde el 29 de mayo de 2023, comenzamos esta búsqueda para el reconocimiento de nuestro sindicato. Hicimos varios trámites y, aunque encontramos obstáculos en el camino, afortunadamente, a través de la Confederación de Trabajadores de Sindicatos de México y con el apoyo del Lic. Oscar Solórzano, secretario de la confederación, logramos una solución positiva en la Ciudad de México. Ahora, somos un sindicato registrado y reconocido oficialmente”, explicó López Ballinas.

Indicó que la lucha por el respeto a sus derechos debe continuar ante los tribunales y medios de comunicación, recordando a varias personas que fallecieron durante este proceso. “Nosotros tenemos que seguir adelante por el bien del personal sindicalizado del Conalep en Chiapas”.

“Ahora tenemos derecho a huelgas totalmente legales, ya que pertenecemos a un sindicato. Esto lo haremos cuando no se nos atienda o no se resuelvan nuestras demandas ante las instancias correspondientes. Siempre hemos pedido el respeto a nuestros derechos laborales. No queremos afectar a los alumnos en las instituciones, solo exigimos que se respeten nuestros derechos y que no se nos violenten. Queremos sentarnos a dialogar en beneficio del personal sindicalizado”, concluyó López Ballinas.

