Regreso a clases presenciales pero con condiciones: Maestros

Luego del anuncio de la Secretaría de Educación en Chiapas sobre el retorno a las aulas para el próximo 30 de agosto, el secretario de organización 5 del magisterio de la sección VII del SNTE, Ervin Herrera Estudillo, afirmó que no se oponen al regreso de las clases presenciales, pero exigen las condiciones adecuadas.

Dijo que el magisterio ha expresado que esta no debe ser una decisión unilateral sino consensada con padres de familia y maestros, pero sobre todo hayan las condiciones adecuadas en las instalaciones educativas para no generar riesgos para los maestros, padres de familia y alumnos.

Señaló que de no tomarse las medidas adecuadas seria un riesgo regresar a clases presenciales en las condiciones que existen en estos momentos, donde hay altos índices de contagio, y no existe calendarización de desinfección de escuelas y sobre todo sin la infraestructura adecuada.

Puedes leer: Alistan regreso a clases en Chiapas





Detalló que sería desafortunado no garantizar las condiciones necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios en las escuelas, esto ya se ha expresado a las autoridades, porque en la actualidad hay escuelas en el abandono y no ha habido un acercamiento real con el sindicato y tampoco se ha consensado con padres de familia, además que la vacunación no ha llegado a los alumnos que sería lo ideal para las clases presenciales seguras.

"Esperemos que en los días siguientes la autoridad de salud y educativa asuman su responsabilidad y no vayan a dejar solos a los padres de familia, al final es la autoridad quien maneja los recursos económicos y tienen la información real de lo que se vive en esta difícil etapa de la pandemia con el incremento de casos confirmados según las estadísticas y los no confirmados de los que tiene conocimiento la sociedad", abundó.





El magisterio ha expresado que esta no debe ser una decisión unilateral sino consensada con padres de familia y maestros. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Herrera Estudillo puntualizó que se tiene que generar una ruta correcta para un regreso presencial a clases en condiciones adecuadas y que todos estén de acuerdo, porque no sería correcto tratar de responsabilizar a los padres de familia de la sanitizacion de las escuelas y de la salud de los niños con el uso de actas firmadas como se pretendió hacer hace algún tiempo.

Reconoció que el modelo de atención que se realiza en la actualidad y del que se están realizando las clausuras no fue lo suficientemente eficiente porque no se cubrió todo lo que se pretendía, pero tampoco se puede arriesgar la salud en las escuelas hasta que no se asegure que haya agua, baños adecuados y que se les dé una “manita de gato” para el regreso a clases.