Operativo de tránsito en Cintalapa: Motocicletas sin papeles y ruidosas fuera de circulación

En Cintalapa, agentes de Tránsito Estatal, en coordinación con elementos de seguridad municipal, retiraron de circulación a 20 motocicletas que no cumplían con las normas establecidas para poder seguir circulando la noche de este 12 de noviembre.

Agentes de Tránsito Estatal en operativo en Cintalapa / Fotos: Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

Es importante destacar que, desde hace algunas semanas, las autoridades viales han implementado acciones preventivas y operativos para garantizar la seguridad de los automovilistas y motociclistas. Estas acciones también se han intensificado a raíz de denuncias ciudadanas sobre el aumento de moto vehículos en circulación en la ciudad.

En esta ocasión, los oficiales colocaron un reten preventivo de verificación en la calle 1ª Poniente, entre la 8ª y 9ª Sur del barrio Guadalupe, donde marcaron el alto a todas las motocicletas que transitaban por esa ruta para revisar su documentación y realizar recomendaciones a los conductores de este tipo de unidades.

Como resultado del operativo, las autoridades informaron que 20 motocicletas fueron retiradas de circulación y trasladadas al corralón, donde deberán cumplir con el proceso legal correspondiente.

Policiaca Delincuentes asaltan terminal de transporte en Berriozábal

Aunque las autoridades no ofrecieron detalles específicos sobre las razones del retiro de estas motocicletas, se presume que no contaban con emplacado o que algunas tenían modificaciones en el escape, lo que generaba un ruido no permitido.

Se espera que estos operativos continúen en la ciudad con el objetivo de reducir los accidentes de motocicleta, y que los motociclistas que no estén al corriente con las normas correspondientes acudan a las instancias adecuadas para regularizarse.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️