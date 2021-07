Retornan cerca de 3 mil desplazados de Chenalhó a sus comunidades

San Cristóbal de Las Casas.- Unas 3 mil personas de comunidades de Chenalhó, que se habían desplazado por el enfrentamiento en el municipio de Pantelhó, por estar en zona limítrofe entre ambos, retornaron este viernes tras garantizarles la presencia de Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicana las 24 horas, ya que el temor a ser atacados fue lo que provocó su huida.









Fue alrededor de las 8 de la mañana que niños, mujeres y adultos mayores, incluso personas con discapacidad fueron subidos a camioneta propiedad del ayuntamiento de Chenalhó y otros rentados, para trasladarlos al ejido La Esperanza, tras haber huido el pasado 7 de julio fecha en que se dio un enfrentamiento entre grupos armados a escaso 200 metros.

Victorio Gutiérrez Gómez, Síndico tradicional por Uso y Costumbres, dijo que fue gracias a que el alcalde Abraham Cruz Gómez, buscó junto con la Secretaria de Gobierno, que elementos de la Guardia Nacional y Militares instalaron un destacamento en la comunidad Nueva Esperanza por tiempo indefinido, y garantizarán seguridad también a las comunidades Actel Alto, Jabaltón, Chimix, Ángel Laguna, Primera Fracción Kanolal, Segunda Fracción Kanolal, Centro Kanolal, Primera fracción Tzanembolom y Las Delicias, donde también huyeron decenas de personas.

Dejó en claro que la problemática se dio en Pantelhó y que Chenalhó es ajeno, sin embargo por estar a escasos 2 kilómetros de distancia de la cabecera y unos 500 metros de donde se dieron enfrentamientos, fue lo que causó temor a la población y decidieron refugiarse en la cabecera de Chenalhó.

Oscar Alberto Vázquez Luna, Agente de la Esperanza Municipio de Chenalhó, narró cómo los pobladores salieron por la madrugada “porque se escucharon bombas disparos y no se que tantas cosas, nos dio miedo, como estamos en la colindancia, llegaban balas cerca de las casas que están por los cerros y es donde la gente tuvo miedo y por eso se salieron”.









Agradeció al presidente de Chenalhó por la atención que les brindaron a las casi 203 familias que hacen un aproximado de 900 personas entre niños “no estamos tan contentos porque el problema de Pantelhó no sabemos como esta, lo que queremos que el gobierno resuelva el problema y no queremos que vuelva. Suceder, queremos paz y tranquilidad, porque nosotros no tenemos problemas”.

Lorenzo Pérez Vázquez, comisariado Ejidal de Nueva Esperanza, lamentó que muchas personas huyeron a las montañas donde se perdieron y localizados dos días después, e hizo hincapié que ellos nada tienen que ver, a pesar de que algunas personas los han señalado como ser parte “, nosotros nos deslindamos, aquí no hay delincuentes, pedimos al gobierno del estado y de la república que resuelvan el problema en Pantelhó”.

Una de las mujeres afectadas, aseguró que el pasado 7 de julio, estuvo en riesgo la vida de todos los pobladores de Nueva Esperanza, ya que las balas pasaron muy cerca de ellos y tuvieron que huir por las montañas, “incluso personas con discapacidad que los sacaron cargando, así como algunas abuelitas, queremos que la guardia nacional se quede, confiamos en ellos”.

“Ha habido amenazas verbales de un grupo de Pantelhó que no es El Machete, desconocemos quienes sean porque nosotros no tenemos nada que ven en el asunto, nosotros somos de Chenalhó y el problema es en Pantelhó, pero como vivimos cerca tuvimos miedo de alguna bala perdida”, abundó.

Pidió al gobierno de Chiapas les envíe un apoyo económico, ya que tras permanecer 15 días fuera de sus viviendas, perdieron cosechas y animales de corral, y aunque el presidente de Chenalhó les ha enviado apoyo, no les alcanza pues no solo La Esperanza se desplazó, sino algunas vecinas como Actel Alto, Jabaltón, Chimix, Ángel Laguna, Primera Fracción Kanolal, entre otras, “somos como unos 3 mil”.

Es de mencionar que las personas que retornaron no son las únicas afectadas, ya que los pobladores de Cruztón, Tzanembolom, Centro Tzajal Chen, Benito Juárez, Las Palmas, Poblado Keshtic, Centro Keshtic, tuvieron que encerrarse y no poder salir a sus parcelas, y menos pudieron huir, pues aunque no son de Pantelhó, forzosamente tienen que atravesar carreteras de ese municipio para poder salir.

Se calcula que sean unas 4 mil personas las que resultaron afectadas al no poder trabajar y menos poder salir a comprar alimentos, comunidades que hasta la fecha no han sido apoyados por ninguna instancia de gobierno, y de quienes se ignora en qué situación se encuentran.