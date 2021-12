Sacerdote Marcelo Pérez, busca condiciones de búsqueda de los desaparecidos en Pantelhó

Luego de varias reuniones que han sostenido entre el párroco del templo de Guadalupe en san Cristóbal, Marcelo Pérez Pérez con los familiares de las 21 personas desaparecidas en el municipio de Pantelhó, la Comunión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas desaparecidas, le han pedido que genere las condiciones para poder localizarlos sin embargo nada se sabe de ellos.

Pérez Pérez, en entrevista dijo que la comisión de búsqueda le ha pedido que busque las condiciones para entrar en las comunidades de Pantelhó para localizar a las 21 personas desaparecidas desde hace más de 3 meses.





Aseguró que siempre ha tenido la disposición de ayudar a los familiares, sin embargo, nadie da razón de dónde se encuentran las 21 personas desaparecidas por el grupo "El Machete”, “pregunto y me dicen que no saben nada, pues así no se puede hacer nada".

“Le pregunto y me dicen no saben nada, no sabemos, por eso no avanzamos, todavía anoche tuvimos una plática con uno de los familiares de los desaparecidos y me dicen que ya lo ven difícil y yo también lo veo difícil, pero vamos a seguir luchando", aseveró.

Como defensor de derechos humanos, envió un mensaje a los habitantes de Pantelhó, que juntos busquen la paz en el municipio y a la reconciliación.

Finalmente dijo, que como sacerdote y como defensor de derechos humanos no tiene nada que ver sobre el asunto de la desaparición, “Muchos me han atacado y les aseguro que con el corazón no tengo que ver nada, lo único que hago es buscar la paz con el pueblo.