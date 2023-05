Alto volumen de música en negocios de San Cristóbal causan molestias a ciudadanos

Varios vecinos del centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas se quejan por el alto volumen de la música en los bares, antros y cantinas en San Cristóbal de Las Casas, a pesar de que ya se han denunciado los hechos ante las autoridades de salud, protección civil dónde han sido advertidos los propietarios de vares y ellos mismos se han comprometido a regularizar el sonido pero hasta la fecha no lo han hecho, por lo que exigen dar solución esta denuncia porque los más afectados son los que tienen domicilios en la zona.

Al respecto, Teresa de Jesús Rodríguez David en entrevista señaló que todo éste desperfecto ya ha sido notificado ante las autoridades locales, Protección Civil, Medio Ambiente, la policía local, así como la secretaria de salud, donde las mismas autoridades han llamado a los dueños de bares regularizar el alto volumen de la música porque algunos dejan de hacer ruido a las tres o cuatro de la mañana, por lo que urgió buscar una solución a esta denuncia de los vecinos.

Han llamado a los dueños de bares regularizar el alto volumen de la música / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

"Yo misma denuncié de que los bares tengan un horario y que las respeten, aparte de los horarios, también la música que sea lo correcto, el sonido por las noches y madrugadas es muy exagerado, éste problema se está registrando en la calle 16 de septiembre y primero de marzo a una cuadra de la plaza catedral de San Cristóbal, ahí hay domicilios y la música se escucha fuertísimo en las casas, ya hablé con los servicios públicos, de ecología, a la policía, ellos mismos ya se acercaron al bar y los dueños les dicen que la música los van a bajar, pero hasta ahora no lo bajan", señaló Rodríguez David.

Recordó que el pasado fin de semana hubo mucho escándalo en los bares que están ubicados en esas dos calles y que dejaron de hacer ruido hasta las 4 de la mañana y que esa hora cerraron los bares, "hasta la fecha los dueños de bares no han hecho caso el llamado de las autoridades, yo he hablado con los dueños de los bares y no hacen caso, no se puede dormir pasamos en vela la noche, los huéspedes no pueden dormir".

El pasado fin de semana hubo mucho escándalo en los bares / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Finalmente dijo que los mismos huéspedes que rentan casas en estas calles salieron a las 3 de la mañana y ellos se dieron cuenta que los bares estaban haciendo mucho ruido, "pedimos que se regulen el volumen de la música, es necesario que terminen con este problema, por eso nuevamente se entregó la petición a las autoridades para que ellos vuelvan a tocar las puertas a los dueños de los bares, aunque ya lo hicieron pero es necesario que lo vuelvan a hacer hasta que obedezcan, también debe de involucrarse la secretaría de salud para ver el tipo de alcohol que consumen o a los que no hacen caso que sean clausurados los bares".

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️