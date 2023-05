Bloquean calle: Ciudadanos en San Cristóbal exigen servicio de agua potable

San Cristóbal de Las Casas.- Ciudadanos de San Cristóbal de las Casas bloquean una calle para solicitar el vital líquido en cada uno de los domicilios y que mensualmente pagan los recibos pero el agua no llega en las casas, por lo que decidieron salir para que sean escuchados sus peticiones y que desde hace más de un mes no cuentan con el vital líquido.

Bloquearon una calle para solicitar el vital líquido en cada uno de los domicilios / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Cerca de 100 personas habitantes de la Colonia Las Peras así como de otras dos colonias más de la zona Sur-oriente de San Cristóbal llegaron a las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) para exigir a las autoridades de esta instancia agua potable en sus casas porque la bomba se encuentra descompuesta y exigen que sea reparado.

Al respecto, Minero González Sara, en entrevista dijo que bloquearon la calle de la Almolonga del barrio de Santa Lucía frente a las instalaciones de Sapam, porque a más de un mes no cuentan con el vital líquido por lo que decidieron salir para exigir que sean escuchados sus demandas, "es la única forma de que nos escuchen a Sapam, pedimos disculpa y perdón a la ciudadanía por cerrar esta calle principal".

Mientras una ciudadana muy molesta se pronunció en contra de este cierre / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Mientras una ciudadana muy molesta se pronunció en contra de este cierre de la calle ya que no es la forma de buscar una solución a sus demandas, invitó a sentarse a dialogar con las instancias correspondientes porque este bloqueo daña a terceros, "esta gente debe de buscar una solución a sus demandas y no deben de estar bloqueando calles, yo vine en esta calle y yo no sabía que hay bloqueo ahora tengo que regresar para llegar a mi casa".

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️