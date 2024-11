Protección Civil de San Cristóbal informa sobre el frío extremo en los Altos de Chiapas

Luego de la primera helada que se registró el pasado lunes 25 de noviembre en la región Altos de Chiapas y en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, durante estos tres días de temporada de frío hasta el momento no hay reporte de afectaciones en comunidades del municipio de San Cristóbal de las Casas, pero el clima seguirá disminuyendo, quizá podría llegar hasta 2 grados bajo cero, por lo que personal de Protección Civil está pendiente con las autoridades de diversas comunidades y ejidos de este municipio colet.

Al respecto, Pablo Reyes, director de Protección Civil en San Cristóbal de las Casas, en entrevista dijo que afortunadamente no hay reportes de daños en los cultivos, hortalizas y viveros en cada una de las comunidades y ejidos de San Cristóbal de las Casas, pero la temperatura seguirá disminuyendo y podría llegar hasta 2 grados bajo cero. El llamado, como siempre, es no introducir anafres dentro de los cuartos porque con el monóxido de carbono podrían intoxicarse y sería mortal.





Protección Civil monitorea las comunidades ante el descenso de temperatura / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Municipios La administración anterior dejó una deuda de cerca de 90 millones de pesos en SAPAM

“Efectivamente, no hemos tenido ningún reporte de afectaciones en la ciudad, ni en las comunidades. Se han hecho los recorridos correspondientes, efectivamente se han caído las primeras heladas, las escarchas de hielo en el campo, pero todavía no llegamos a los climas muy bajos de 2 grados bajo cero. Seguimos haciendo las recomendaciones para que la gente consuma frutas y verduras, que se hidraten para evitar que tengan molestias respiratorias y no meter anafres dentro de sus cuartos o en sus habitaciones para evitar alguna intoxicación por monóxido de carbono”, indicó.

Finalmente, dijo que en la región y en la ciudad de San Cristóbal, la temperatura seguirá bajando, seguirá el frío porque en esta temporada el clima será muy bajo. “Quedaron atrás las lluvias, ahora estamos en temporada de frío, el día y la noche bajan hasta 4 grados. Nosotros como Protección Civil estamos haciendo nuestro trabajo, estamos realizando rondines correspondientes para auxiliar a la gente que lo necesite”.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️