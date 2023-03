Evangélicos marchan en San Cristóbal, contra las drogas y el alcohol

San Cristóbal de Las Casas.- El incremento de adolescentes, jóvenes y personas mayores de consumir alcohol o cualquier sustancia que dañe la salud, para evitarlo, marchan más de 300 evangélicos en San Cristóbal de Las Casas, y hacen el llamado de buscar la paz y no dejarse llevar por gustos de la carne, siempre hay un camino para solucionar los graves problemas y no refugiarse en el alcohol.

El contingente partió en la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas recorriendo las principales calles hasta llegar al centro de la ciudad, donde hicieron el llamado a toda la población a buscar el camino de Dios porque todos los problemas tienen solución, cualquier sustancia es un gusto nada más para el cuerpo, y ese no es la forma de solucionar un problema, sino que hay que buscar ayuda y no refugiarse en la perdición.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Al respecto, el pastor José Daniel Gómez Ríos, dijo que efectivamente esta marcha es para hacer el llamado a toda la población buscar el camino de la salvación y no dejarse llevar por cualquier sustancia ya que este no es la forma de buscar el camino perfecto, por lo que decidieron salir a las calles para demostrar que sí existe una solución al problema.

"Nosotros estamos aquí y hacemos el llamado de buscar la salvación, dejar atrás el alcoholismo entre otras sustancias porque ese no es el camino, únicamente es un gusto para el cuerpo pero los problemas no se solucionan llenándose de alcohol, sino que es hundirse más y los problemas ahí van a seguir, hay que buscar el camino por eso invitamos a toda la ciudadanía buscar el camino y no el alcohol", indicó.

Finalmente, el contingente llegaron al centro de la ciudad luego se retiraron después de haber pronunciado la palabra de Dios y que continuarán pidiendo a la sociedad dejar los malos vicios que tiene cada ser humano y es mejor comer bien, beber agua y no sustancias.