San Cristóbal podría apostarle a candidatos independientes

San Cristóbal de Las Casas.- Del 27 al 29 de noviembre, integrantes de Acción Ciudadana por la Reconstrucción de San Cristóbal de Las Casas, se instalarán entre el kiosko y el antiguo palacio municipal, para recibir propuestas y perfiles de quienes podrían representar una candidatura independiente para la presidencia y diputación en el 2021.

Homer Sevilla Flores, de la Comisión de Difusión de Acción Ciudadana, señaló que en el proceso electoral pasado hicieron el mismo ejercicio y lograron meter a un candidato a la Presidencia Municipal, ahora buscarán también la diputación y parten desde el principio que partidos políticos no funcionan para la ciudadanía, sino son una franquicia que busca otros intereses menos el común.

“Cuando estás propuesto a un partido, te debes al partido y no al pueblo, ese es nuestro sentir, tenemos la intención de postular a personas que no hayan participado en ningún proceso electoral en los últimos 6 años, hay muchas personas preparadas, honestas, de calidad moral, que no se han inmiscuido en la política”, dijo.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Sevilla Flores dijo que con base a su experiencia anterior los candidatos deben ser propuestos por los ciudadanos, “no queremos chapulines, hemos visto que todos se mueven por intereses personales y no por el bienestar común de toda la sociedad, el requisito también es que tampoco pertenezca a un grupo religioso”.

“La principal característica es que trabajen en comunidad, que observe de manera correcta todo lo que los colegios de arquitectos, ingenieros, asociaciones civiles proponen para la ciudad, sabemos que hay gente capaz que trabaja desde su trinchera, creemos que una de las soluciones es hacerle caso a toda esta amalgama de propuestas, necesitamos servidores públicos, no gente que legue a servirse”.

Recordó que en la elección de 2018 metieron más de 2 mil votos y ya cuentan con la experiencia para destrabar todos los candados que existen para acceder a una candidatura independiente, “el recurso sale de nosotros mismos, cuando se logra la candidatura el IEPC otorga un recurso, que es ridículo, pero ahora no nos van a chamaquear tan fácil”.

“Tenemos la voluntad y el hartazgo de la sociedad a nuestro favor, necesitamos de personas que propongan a los candidatos, tenemos una página o un teléfono para resolver dudas que es el 967 149 88 35, lo compramos entre todos y es para haya una persona que atienda las dudas; estaremos en el Centro del 27 al 29 de 9 de la mañana a 7 de la noche, habrá comisiones, quien quiera participar tiene las puertas abiertas, siempre serán bienvenidos, porque esto es de los ciudadanos para los ciudadanos”, concluyó.