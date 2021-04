San Cristóbal sin condiciones para niños migrantes retenidos

San Cristóbal de Las Casas.- El consultor migratorio, Fernando Castro Molina, dio a conocer que ha detectado fuga de menores migrantes que viajan solos, ya que al ser detenidos por las autoridades migratorias no son puestos en albergues, sino son canalizados a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se han dado a la fuga o les dan salida tras pedirlo voluntariamente.

Lo anterior, dijo es violatorio al Memorandum suscrito entre México con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre, que protege a menores migrantes y adolescentes no acompañados, para que sean retornados a sus respectivos países, lo que no se cumple al darles salida voluntarias a menores y adolescentes.





“El memorándum establece que los menores y adolescentes no acompañados, deben ser retornados a Guatemala y entregados a refugio nuestra niñez, para que por procedimiento establecido, las autoridades entreguen a los padres, abuelos o hermanos mayores plenamente identificados en Guatemala al menor, .el darles salida voluntaria a los menores viola memorándum”, asegura el consultor migratorio.

Asimismo, explica que se han dado cientos de fugas de menores y adolescentes de los albergues en territorio mexicano, “albergues en los que son reducido el número que pueden atender y por sexo, como reconoció el gobierno mexicano”.

En el caso de las fugas de los menores, no se reportan por autoridades migratorias, ni del DIF, y autoridades consulares guatemaltecas no son avisadas de las fugas, ya que al llamar para entrevistar consularmente ya no los encuentran, las que deberían ser reportar a Cancillería guatemalteca.









Debe ser prioridad el requerir informes al INM de los menores capturados, estancia en DIF y menores entrevistados consularmente, ya que se deja desprotegidos al sector más vulnerable de la migración, así como exigir deducir responsabilidades a las autoridades por las fugas de los menores.

Finalmente, pide que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, realice las inspecciones necesarias en albergues, INM y Consulados, para resguardar derechos humanos de los menores y adolescentes migrantes no acompañados, así como violación de memorándum suscrito.