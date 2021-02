Sancristobalense participa en investigación para mitigar el Covid-19

San Cristóbal de Las Casas.- "Soy parte de un equipo de médicos que llevamos a cabo un estudio en Puebla, en el departamento de medicina interna, nos convertimos en un departamento Covid, en el cual nos dimos cuenta que usando esteroides podemos mantener a la enfermedad en un estado moderado y que no pase a severa, es una combinación de fármacos y esteroides, así como un antiflamatorio, son medicamentos que ya existen".

Así lo informó Mario Iván Urbina Sánchez, médico internista oriundo de esta ciudad, quien participó en una investigación para reducir la mortandad por Covid-19, siendo parte del grupo de científicos que experimentó con esteroides para mitigar los efectos de la enfermedad.





Entrevistado vía telefónica, el médico de 37 años, explicó que descubrieron que con la administración de esteroides dio resultados positivos para la mejora y baja de mortandad en pacientes infectados de Covid-19, aún con comorbilidades.

Asimismo, dijo que esos medicamentos son usados con otras prescripciones, para tratar otras enfermedades, "consideramos que los antinflamatorios nos pueden ayudar en un caso severo, frenamos la inflamación que causa el daño pulmonar, que afecta la oxigenación".

"El ensayo médico fue publicado por una revista sueca, lo cual nos causa una gran satisfacción porque es importante, la metodología científica para valorar un tratamiento es complicado y logramos algo interesante, en el estudio participaron 209 pacientes de los cuales se controló todo el tratamiento y se dio seguimiento a la recuperación".

Finalmente, dijo que se prepararon antes que la pandemia llegara a México, "tristemente está es una enfermedad nueva y no se sabía cómo tratarla y muchas de las pautas que se hicieron a nivel internacional, nos ayudó para el tratamiento del Covid aquí, nos metimos a estudiar el historial de otros tipos de Covid que igual no se le dio la misma importancia en su momento y no se desarrolló tratamientos, ni vacunas".





