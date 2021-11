SAT descarta el cobro de impuesto a "las nenis"

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, Fidel Moreno de los Santos, descartó el supuesto cobro de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a personas que venden productos o artículos a través de Facebook, luego de la información que circuló en redes sociales.

Dijo que en la ley no está contemplado explícitamente el cobro de impuestos a quienes venden a través de redes sociales, sin embargo, en el país toda persona que se dedique a la comercialización está obligado a cumplir con sus contribuciones fiscales.





Leer más: Comercios ambulantes del mercado Sebastián, un riesgo para peatones





Señaló que la constitución en el artículo 31 fracción 4a estipula que todo mexicano está obligado a contribuir con el gasto público del país, lo cual no es algo nuevo, pero eso no significa que la autoridad haya emprendido una cacería en contra de quienes vendan por redes sociales.

Detalló que actualmente el SAT no realiza una persecución para las personas que vendan por cualquier forma paguen sus impuestos, ni tampoco aplica sanciones económicas a quienes no lo hagan, sin embargo, en cualquier momento pueden ser requeridos por la autoridad hacendaria al tener ingresos y no reportarlos.

"Tácitamente en la ley no viene estipulado que quienes vendan a través de Facebook tienen que pagar impuestos, pero todos estamos obligados a hacerlo y quienes no lo hagan están al margen de la ley y en cualquier momento pueden ser requeridos", abundó.

Servicio de Administración Tributaria/ Foto: Archivo | Diario del Sur

Respecto a que a partir del próximo año, todos los mayores de 18 años tendrán que darse de alta al RFC, el entrevistado mencionó que esto no es algo nuevo, únicamente que no estaba tipificado, además no tendrá ninguna repercusión fiscal para las personas.

Puntualizó que quienes se den de alta al RFC y no tengan ingreso no tendrán ningún problema porque se estarán en el padrón pero como no contribuyentes, es decir no tendrán obligaciones fiscales y por ende no tendrán que pagar impuestos.