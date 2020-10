Se abrirán panteones en Ocozocoautla con restricciones

Ocozocoautla.- La celebración anual del día de muertos se vivirá de forma muy diferente en los panteones de este municipio pues debido al tema del Covid-19 autoridades quieren evitar aglomeraciones en los campos santos y por ello pondrán una serie de restricciones para el acceso.

Siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y con el fin de evitar repuntes de casos de contagio en el municipio, las autoridades municipales han determinado diversas medidas con la intención de que la tradición no se pierda pero sí con la instrucción de que sean pocas las personas que puedan entrar a los panteones.

En este contexto precisaron que sólo podrán ingresar 2 personas por familia mismas que sólo podrán permanecer un máximo de 2 horas además de que el uso de cubrebocas será obligatorio para quienes estén al interior del panteón.





Foto: Omar Ruíz | El Heraldo de Chiapas





También indicaron que se quiere proteger a las personas vulnerables por ello no se permitirá el acceso a niños, adultos mayores o personas con cualquier enfermedad respiratoria y degenerativa.

Analizaron que no es conveniente tener muchas personas en el panteón por ello no se permitirá el acceso a comerciantes, grupos musicales o personas que pretendan pernoctar pues ratificaron que las condiciones no son las adecuadas tal cual se realizaba en años anteriores.

Finalmente convocaron a las familias a que la tradición no se pierda desde sus hogares colocando la ofrenda en el altar, degustando los dulces típicos tradicionales y disfrutando la convivencia entre los miembros del hogar pues de esta manera la sociedad podrá pronto salir de la urgencia de salud que se vive.