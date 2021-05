Se advierten focos rojos para elecciones: Patricia Mass Lazos

La diputada local de Morena, Patricia Mass Lazos, identifica municipios considerados como "focos rojos" para las elecciones del 6 de junio en los municipios de Tila, Oxchuc, Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza, Yajalón, San Cristóbal de Las Casas, Chilón, Siltepec, Chalchihuitán, Chenalhó y Pantelhó, que ponen en alerta al estado como en los viejos tiempos, en algunos casos por la compra de votos, la intimidación a la población, la coacción, entre otros delitos.

"Ya comienzan a ver el rostro de lo que será la jornada electoral del primer domingo de junio venidero, ante este escenario nada bueno para Chiapas demando a las fuerzas federales y estatales de seguridad a dar seguimiento a los llamados de auxilio, no merecemos tener una elección manchada de sangre".

Municipios Aseguran despensas en favor a candidatos en La Concordia

Adicional a ello, otros actores políticos alertan sobre los riesgos en los diez municipios dónde se anularon las elecciones locales del 1 de julio del 2018 y se realizaron elecciones extraordinarias para miembros de ayuntamientos en Bejucal de Ocampo, Catazajá, Tapilula, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Solosuchiapa.

En ese sentido, Mass Lazos, del Movimiento de Regeneración Nacional, pidió a los militantes de los 14 partidos políticos que participan en el proceso electoral local a no caer en provocaciones que lastiman a la sociedad.

La diputada local por Morena, Olvita Palomeque Pineda, lamentó que a casi tres años de la legislatura, que concluye el último día de septiembre, no hay promesas cumplidas a favor del pueblo y eso molesta a la sociedad, lamentablemente pedimos civilidad y acusamos cuando ha faltado capacidad de respuesta, "me da vergüenza hablar de la cuarta transformación que no existe", ejemplo de ello el conflicto de Honduras de la Sierra.

El caso de Venustiano Carranza es como el conflicto de los maestros de telebachillerato, sin salida, "en todos lados hay focos rojos", la semana pasada Acuagranjas en Ostuacán estuvo bloqueada la semana pasada por defender el sustento de su familia.