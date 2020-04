Se celebran misas privadas en San Cristóbal, aún con la contingencia

San Cristóbal de Las Casas.- El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, consideró se pueden oficiar misas pero “privadas” como lo han denominado, donde solamente participen familiares cercanos y un mínimo de personas dispersas al interior del templo sin tener contacto.

Luego de una celebración con unas 15 personas en la Casa Pastoral situado en el Centro de San Cristóbal, el obispo dijo “ha crecido la conciencia, el cuidado preventivo de evitar reuniones numerosas, sigue habiendo quejas de algunas personas de celebraciones que hay, pero hablo con los sacerdotes y me dicen que son pequeños grupos los que hay, y que se tiene el cuidado de celebraciones que estamos llamando privadas, por ejemplo esta que acabamos de tener en el Centro Pastoral”.

Entrevistado al finalizar explicó existen dos extremos de puntos de vistas; por uno los que están muy celosos de evitar todo tipo de reunión, que reclaman que haya estás celebraciones, “me hablaban de otra celebración privada para el sacramento de la confirmación que se tuvo el día de ayer, y están los que quisieran que se estuvieran abriendo los templos, no deja de haber, que estuviera habiendo el ofrecimiento de Dios”.

“Son distintas actitudes que hay ante la pandemia, y que es necesario ir midiendo con paciencia, siempre buscando el criterio para cuidar, proteger y eso que sea siempre en una inmunidad que provoquemos nosotros, si nos cuidamos mutuamente evitamos que el virus no entre en nuestro cuerpo, no entre en la sociedad”, apuntó.

El sacerdote agradeció la existencia de las redes sociales ya que ha sido el medio de comunicación con sacerdotes, agentes de animación, donde le hacen llegar quejas, “estoy en toda la diócesis desde la comodidad de mi casa, abro mensajes que me mandan, son parte de limitaciones”.

“Ha disminuido demasiado la movilidad humana, la ciudad que es muy turística, turismo nacional y extranjero, está muy disminuido, las calles es como una ciudad desierta, no deja de haber personas que están en la calle, porque son trabajos necesarios que hacen, y grupitos de personas que están muy en confianza que no lo temen al contagio, al ser que no ha habido casos de coronavirus aquí en San Cristóbal”, abundó Aguilar Martínez.

Lamentó que en una comunidad de la diócesis (Francisco León, municipio de Ocosingo), una persona se quitara vida, aunque aplaudió que no exista noticia de miles de contagiados y/o fallecidos como en otros países, “Dios quiera que así nos mantengamos los días de cuarentena que nos falta, no cansarnos de los cuidados preventivos”.

“No desesperemos, que nos ayude a entrar en la identidad de quienes somos, como reaccionamos ante estas situaciones, no derrumbarnos, fastidiarnos y estar muy atentos a los demás, como ayudar a los demás, tenemos uno la oración, tener el corazón para ayudar a los demás, el teléfono, medios electrónicos nuestra comunicación con los demás”, añadió.

Finamente aclaró que en las misas privadas, solamente deben acudir quienes van a recibir el sacramento con papás y padrinos, no misas abiertas a la comunidad, pero que en la colonia Articulo 115 específicamente ya advirtió al párroco que no tendrá más misas que tenía programada este mes y el próximo, “se van a posponer, ya no habrán más celebraciones especiales”.