Se confirma un caso de Covid-19 entre elementos de Protección Civil

San Cristóbal de Las Casas.- Trabajadores y amigos de una persona que habría dado positivo por Covid-19 de la dirección de Protección Civil que se omite su identidad por cuestiones obvias, aseguraron que su contagio se debió a la negligencia por parte del titular Pablo Reyes Aguilar, por negarle todo tipo de ayuda.

En un escrito enviado a este medio de información, citan que son un grupo de amigos y compañeros de quien afirman tiene una trayectoria de más de 25 años en el servicio médico pre hospitalario, dentro de Cruz Roja Mexicana Delegación San Cristóbal, ERUM, y actualmente miembro activo del sistema municipal de protección Civil.









Lo preocupante de esta situación es que no ha tenido el apoyo por parte del señor Pablo Reyes actual director de protección civil, quien con cinismo ha negado todo apoyo al compañero, llegando el punto de realizar burlas y amenazar a quien intente brindarle ayuda, con la pena de ser dado de baja. Señora Presidenta Municipal hacemos un enérgico llamado para que en uso de sus atribuciones gire las indicaciones a quien corresponda para que se le proporcione la debida atención al compañero, piden.









En este sentido, el Director Protección Municipal, Pablo Reyes Aguilar confirmó a una persona contagiada por Covid-19 aseguró que cuando su personal ha sentido algún síntoma, se envía a su domicilio, por lo que reveló que José "N", caso positivo de Covid-19 al sentirse mal fue mandado a su casa.

Explicó que después de retirarse por sentirse mal, la siguiente guardia que le correspondía regresar a laborar se comunicó con él para decirle que no se presentaría ya que además iniciaba su periodo vacacional, y que de su situación de salud informaría, ya que se mantuvo recibiendo atención de manera particular pero no le habían hecho la prueba de Covid-19.





Anunció que este mismo martes comenzarían a realizar la búsqueda de persona que mantuvieron contacto para mandarlos a cuarentena y evitar contagios; “José Antonio tuvo contacto con un familiar de él que era diagnosticado con Coronavirus, ya no le pregunte si resulto positivo o no, porque a través del numero oficial recibió atención”.









Todos nuestros elementos cuando van a atender a alguien llevan todo su equipo, mascarilla, les comento que José "N" se encuentra muy mal de salud porque acabamos de hablar con un familiar, esta entubado y pedimos a toda la ciudadanía el apoyo, concluyó.









Es de mencionar que el Director de Protección reveló el nombre del contagiado, aun cuando ninguna instancia gubernamental oficial lo ha hecho, por lo que espera que en las próximas horas los familiares actúen jurídicamente por el daño moral que esto pueda causar.

