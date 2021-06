Se debe detener agresiones de pueblos indigenas: diputada

La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Mass Lazos, demandó a las autoridades federales la atención urgente a las agresiones con armas de grueso calibre en los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama."

Que Santa Martha Chenalhó se pueda liberar del grupo armado que los tiene amenazados, no esperemos que una nueva masacre enlute el corazón de Chiapas, no permitamos que el estado siga siendo la nota roja por ataques de grupos armados".

Chiapas registra de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 una gran presencia de pueblos originarios, 12 en total con un aproximado de un millón y medio de personas, es a la vez, "una potencia explotada para beneficio de pocos y maldición de muchos".

Mass Lazos Hay que recordar que el conflicto armado del EZLN que inició el 1 de enero de 1994 no está resuelto, surgido precisamente por el abandono y la marginación y en la actualidad el sistema político mexicano tiene a las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, expuso.

Lamentablemente el conflicto no ha sido resuelto, las autoridades federales no cumplieron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados en 1996, en cambio fueron violatoriamente modificados, el conflicto sigue ahí, se sigue administrando, mientras que el campo no produce lo que debería, añadió la legisladora.

Habría que escuchar a los productores para construir una política real de reactivación de la economía, por lo tanto, no ha sido posible revertir los procesos de dependencia de las importaciones, no podemos seguir siendo rehenes de los precios internacionales del maíz, frijol, arroz, entre otros, siendo que Chiapas tiene potencial para mejorar su producción, señaló Patricia Mass.





"Solo vemos en Chiapas la excesiva venta de bebidas embriagantes, el futuro de Chiapas como sucede en San Cristóbal de Las Casas, está lleno de bares en su Centro Histórico, una imagen turística sexual, sin que sea posible poner orden, sin que nadie intervenga en poner un remedio, todo tiene un precio y tráfico de influencias".

Por otra parte, dio a conocer que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) suspendió la contratación de personal médico para la atención de pacientes con Covid-19 que laboraban en unidades médicas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional.