Se debe sancionar a vándalos de la zona norte: líder de CRIACH

San Cristóbal de Las Casas.- Domingo López Ángel, presidente del Consejo de representantes indígenas de los Altos de Chiapas (Criach), consideró que se debe aplicar el estado de derecho contra los grupos que en diversas ocasiones han ocasionado pánico en la zona norte, por el uso de armas de fuego, y que en los últimos días, dejo por lo menos un muerto y tres lesionados tras un enfrentamiento entre dos grupos.

Policiaca Enfrentamiento en la zona Norte de San Cristóbal deja un muerto

“Se va agravando más, no es lucha, no es ayudar a la gente, hay armamento, no se debe usar armamento, nosotros como pueblo debemos tomar acción pero no caigamos en provocación, se debe hacer con mucha inteligencia, las autoridades deben actuar, que escuche y responda la autoridad, veo que hay autoridades que no escuchan, no responden”, dijo.

El dirigente indígena apuntó que nadie debe estar “por encima de la ley”, y prueba el que las autoridades no atiendan el tema es “la discriminación, no estoy de acuerdo con las armas, estoy de acuerdo ser revolucionario con las ideas”.

A pregunta expresa si los líderes que encabezan grupos delincuenciales en la zona norte deben ser detenidos, López Ángel afirmó que sí, y reiteró que nadie debe estar por encima de la ley aunque es sabido “que en la delincuencia operan los altos niveles de gobierno”.