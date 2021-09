Se deslinda la A.C. de enfrentamiento en Molino Los Arcos

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la localidad Molino los Arcos que pertenecen a la Asociación Civil Tzobol Jucho´bil Ixum, se deslindaron de los hechos del pasado miércoles 8 de septiembre donde fallecieron dos personas, además que afirmaron que la Diputada Electa Fabiola Ricci, y su asesor Sergio Nataren, tampoco están involucrados, ya que el hecho se dio entre particulares.





“La licenciada Fabiola Ricci no tiene nada que ver en el caso, fue invitada por su triunfo electoral, no tiene nada que ver con el tema, es falso lo que se menciona en medios de comunicación, ya que al igual que su asesor Sergio Nataren fueron invitados, quisimos festejar su triunfo, no abordamos ningún otros tema” dijo Herminia Velasco Pérez, Secretaria de la Asociación.

Acompañada de los integrantes de la mesa directiva, aseguró que al igual que Fabiola Ricci, han acudido a Molino Los Arcos “Casa Grande” como es conocido, muchos políticos; “todos los políticos les fueron abiertas las puertas para visitarnos, estuvo el licenciado Bonilla, Marco Cancino, uno del RSP, otros que ya se me olvido, todos los abrazamos como hermanos, porque nos consideramos humildes, sencillos, pero nos gusta la gobernabilidad y la paz”.

Es de recordar que el pasado 8 de septiembre, dos personas fallecieron tras un enfrentamiento por la disputa de predios entre pobladores de Molino Los Arcos parte Baja y Tercera Sección, falleciendo Luis L. E. de 35 años y Rodolfo L. H. De 25 años, además resultaron lesionados Alejandro L. D. de 17 años de edad y Juan C. G. de 34 años de edad.









“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos el pasado miércoles 8 de septiembre por dos fallecidos que ciertamente son hermanos indígenas, vecinos de esta localidad, nos duele el suceso, nos duele las persecuciones, la quema de casa, sin embargo como autoridades de esta localidad hemos sido respetuosos en la toma de decisiones que hacen los habitantes y obran de sus intereses personales, como autoridades no tenemos nada que ver con los hechos ocurridos, nos deslindamos ya que son diferencias personales que se salieron de control y ajenos a nuestra asociación”, concluyó.