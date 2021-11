Se deslinda Mariano Díaz, de acciones violentas por parte de su hermano

San Cristóbal de Las Casas.- Mariano Alberto Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal, aseguró que fue él quien mandó a cerrar el portón de acceso a los humedales de María Eugenia el pasado viernes, cuando habría ingresado un grupo de personas con un camión volteo, entre ellos su hermano Ricardo Díaz Ochoa, y fue tajante al decir que no tiene nada que ver y si está involucrado que sea juzgado conforme a derecho.

“Recibí la llamada de León y Nicolás, hablaron de que había un camión volteo en los terrenos de mi hermano y me preguntaron que procedía y les dije deténganlos, les mande la policía y detener, me dijeron vamos a denunciar y les dije: ustedes lleguen hasta las últimas consecuencias yo los apoyo, así tiene que ser, tenemos que actuar y cuidar los humedales, no es porque sea mi hermano, simple y sencillamente se sale de mi mano, el del camión está detenido, consignado ”, dijo.





Entrevistado en una estación de radio local, explicó que lo sucedido el pasado viernes “es lamentable porque es mi hermano, pero la ley es parejo para todos, no tengo obligación de proteger a nadie, así sea mi hermano, esto que sirva de ejemplo para los demás, camión que entre camión que va ser detenido y consignado, no tenemos compromiso con nadie”.

Es de recordar que el pasado viernes, los ambientalistas Nicolás Gómez Velasco y León Ávila Romero, denunciaron que el hermano del actual presidente Mariano Díaz Ochoa, Ricardo, los agredió cuando cerraban el portón que protege el acceso de los humedales que custodian el Área natural protegida humedales de montaña María Eugenia.

Indicaron que el viernes 26 de noviembre del 2021, miembros del Consejo General de la zona sur fueron agredidos cuando denunciaban que entró un volteo a descargar materiales de construcción al sitio clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al ambiente , ubicado cerca del fraccionamiento FSTSE 2001.

Díaz Ochoa dejó en claro que continuará defendiendo a los humedales, y que ante la denuncia que se ha presentado en contra de su hermano, no meterá las manos, y se lleguen a las últimas consecuencias “sin mi intervención, no tengo absolutamente no tengo nada que ver en este terreno que es de mi hermano Ricardo, le he pedido que se abstenga de meterse a esos polígonos, pero eso se sale de mis manos, no tengo nada que ver”.

“Yo les dije a Nicolás y a León, me pusieron en alta voz, me tienen grabado, que los saquen , deténganse, ahora mando la policía no se preocupe, me dijeron todavía te vamos a perjudicar, no me interesa, ustedes saben que tiene que hacer”, concluyó.