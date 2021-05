Se deslinda Mariano Díaz de hechos contra candidato de Morena

San Cristóbal de Las Casas.- Mariano Díaz Ochoa, Candidato a la presidencia de esta ciudad por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se deslindó del secuestro que fuera víctima el candidato de Movimiento Regeneración Nacional, Juan Salvador Camacho Velasco e invitó a los contendientes a no hablar de más, a no prometer lo que no se puede, para evitar ese tipo de incidentes en el futuro.

“No deben de pasar estas cosas, nosotros somos adversarios, no somos enemigos, lo cual lo sentimos todos, porque todos estamos en el mismo camino y a todos nos puede pasar, exhorto a las comunidades, barrios y fraccionamientos de aquí de San Cristóbal que reciban a los candidatos que escuchen sus propuestas que dialoguen porque llevan buenas intenciones”, dijo.

Y es que en diferentes redes sociales circuló versiones, donde se le señalaba a Mariano Díaz, como responsable de la retención de Juan Salvador en la Comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal, donde tuvo que pagar 300 mil pesos para quedar libre.

Lamentó lo ocurrido al candidato de Morena e invitó a las comunidades a recibir a todos los contendientes y que todo se mantenga en paz y en completa calma, además de deslindarse de una nota enviada por el mismo equipo de comunicación social de Camacho Velasco, donde culpan a Mariano Díaz como el orquestador de un grupo de choque que se encargó del secuestro.

Asimismo, hizo un llamado a los candidatos que no ofrezcan de más y no firmen compromisos que no se puedan cumplir, “las comunidades sobre todo de San Cristóbal todo lo que dice uno lo graban en su mente, en su corazón y ahorita con la tecnología ya lo graban con sus teléfonos, el PVEM firmó un pacto de civilidad a nivel estatal con todos los partidos de respeto a los contendientes”.

Por último propuso la firmar un pacto de civilidad con todos los contendientes locales “porque no se vale que me echen la culpa de este caso, ayer circuló una nota que el Partido Verde había orquestado y organizado el secuestro de Juan Salvador Camacho, nosotros no nos prestamos a la guerra sucia, ni nos interesa aliarnos con grupos para retener a personas”.