Se deslinda PRD de la alianza con el PRI en Cacahoatán

El dirigente municipal del Partido Democrático Reversionario (PRD) en Cacahoatán, Víctor Hugo Ventura Escobar, dio a conocer que se deslindan de la alianza Va por Cacahoatán conformada por Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y PRD, ya que no comparten ideales de izquierda y sufrieron un desprecio.

Destacó, la ruptura se da porque no se constituyó la mesa política de la alianza municipal que le daría cause a los trabajos, por ende, han decidido en tiempo y forma separarse de forma libre, así como espontánea de dicha alianza.

“Deslinde al PRD de la alianza que realizan el PRI y el PAN en Cacahoatán por no compartir los intereses históricos dejando con ello un precedente en tiempo y forma para no crear mayores complicaciones”, expresó.

Indicó, que están seguros de la separación que están realizando, ya que fue consultado con todo el comité directivo municipal de este partido político.

“Esta conferencia de prensa la estanos realizando para que la ciudadanía y los simpatizantes del PRD sepan la decisión que se ha tomado de forma definitiva”, abundó.

Aseguró, que esta alianza hecha a nivel y estatal funciona esta muy bien, pero en el municipio de Cacahoatán no es así, ya que no se está garantizando el interés ciudadano.

Joel Hidalgo González, consejero estatal del PRD, destacó que este partido ha sido un referente de la izquierda en este municipio fronterizo con Guatemala y hay que tiene un liderazgos muy fuerte.





“Hoy se quiere sentar un precedente histórico en la vida nacional y estatal del Partido de la Revolución Democrática en Cacahotán, se hace un deslinde, se hace una separación que no debió haber constituido, pues esta muy lejos de los a postulados del partido” abundó.

Precisó, que en Cacahoatán podrán aparecer las siglas del PRD en la boleta electoral con el PRI y PAN, pero las personas harán el vacío, pues son ellos los que votan.

“Físicamente los integrantes del PRD en Cacahoatán no caminaran con la alianza del PRI y PAN. Esperamos hasta este momento porque pensamos que la dirigencia estatal reaccionaria, pero no lo hizo y no saco candidatos propios”, finalizó