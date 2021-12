Se desploma precio del gas lp en este fin de año 2021: CRE

El gas licuado de petróleo (lp), cerrará el 2021 con una baja significativo en su precio a nivel nacional, lo que representa un ligero respiro económico en el bolsillo de las familias.

Y es que en las últimos meses la tendencia había sido al alza, derivado al incremento del propano a nivel internacional, lo cual impide que el control de precios gubernamental permita bajar el costo. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del 26 al 1 de enero, el precio del gas licuado de petróleo (LP), será de 21. 11 pesos el kilogramo en Tapachula, precio más bajo en los últimos meses.





Con esta significativa disminución de precio, las familias tapachultecas podrán adquirir el tanque de gas lp de 30 kilogramos en 633.30 pesos, es decir 24.60 pesos menos que al inicio del mes de diciembre, y el tanque de 20 kilogramos en 422.2, equivalente a 16.4 pesos menos que el mismo periodo de tiempo.

Cabe hacer mención que en el mes de octubre el kilogramo de gas lp alcanzó su precio máximo, 25.45 pesos, por lo que el tanque de 30 kilos se comercializa en 763.5 pesos, es decir 130.20 pesos más que el costo que presenta actualmente.

Carlos Rodríguez, empresario restaurantero, indicó que a pesar de que el gas lp cierra con una disminución en su precios, no se pueda celebrar, ya que durante las últimas semanas ha impactado fuertemente de manera negativa. Esta disminución no sirve de mucho, porque la inflación en el país ha subido, y esto sí afecta la economía no solo del sector comercial, sino de las familias en general, quienes son afectadas con los precios de la canasta básica.