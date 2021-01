Se destapa José Antonio Aguilar Bodegas para la diputación federal por Tapachula

José Antonio Aguilar Bodegas presentó su carta de intención para participar como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la diputación federal por el distrito XII, con cabecera en Tapachula, Chiapas.

Cabe señalar que el político chiapaneco goza de gran simpatía en el estado, lo cual le da una enorme ventaja frente a quienes lleguen a ser sus adversarios en esta contienda electoral.

Fue Presidente Municipal de Tapachula, Diputado Federal en la LVII Legislatura, Diputado en el Congreso de Chiapas y senador de la República durante la LIX Legislatura (2000-2006).

El 6 de abril de 2006, Aguilar Bodegas fue postulado como candidato de su partido a la Gubernatura de Chiapas en las Elecciones de 2006.

También fue candidato para la gubernatura del estado de Chiapas para el período 2018-2024 por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Al igual que Aguilar Bodegas, también ha hecho lo propio el ex diputado federal, ex diputado local, ex presidente municipal de Ixtapa, Aquiles Aguilar por la misma coalición PRI- PAN- PRD.