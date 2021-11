Se manifiestan en contra del DIF de SCLC por la falta de terapias

San Cristóbal de Las Casas.- Padres de niños con alguna discapacidad se manifestaron durante la presentación en San Cristóbal, de la primera actriz de la película Roma, Yalitza Aparicio Martínez, exigiendo a las autoridades que se regresen a los trabajadores que ofrecían terapias en las instalaciones del DIF municipal.

Una de las madres de familias aseguró que administraciones pasadas no habían puesto de pretexto “el que no hay dinero” y siempre han brindado la atención, por eso les ha sorprendido el argumento del actual Edil Mariano Díaz Ochoa, quien desde que llegó no solo suspendió los servicios, sino despidió a los trabajadores del DIF.





Lee también: FNLS exige liberación inmediata de su compañero Javier González





“Vemos que no hay nada y no se vale, tenemos un gobierno sordo porque no escucha nuestras peticiones, nuestras necesidades con nuestros hijos con capacidades diferentes, urgen las terapias y el transporte para equino”, dijo una de las afectadas con tres niños que acudían a recibir servicio de terapias.

Algunas madres agradecieron que algunas Asociaciones Civiles busquen apoyarlos con colectas de pañales y otro tipo de apoyos, pero lo lamentable es que el alcalde Mariano Díaz se escude que no hay dinero, y se deje de dar una atención fundamental en el DIF de San Cristóbal.

Las madres de los niños se manifestaron esta mañana en San Cristóbal / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

“Exigimos las terapias de nuestros niños", "hay familias no solo con uno sino tres niños con discapacidad" "Urge las terapias, exigimos solución del DIF municipal a niños con discapacidad", "exigimos programas planeados y consensados entre el DIF municipal y familias con niños con capacidades diferentes”, citaron en algunas cartulinas.

Es de mencionar que algunos funcionarios municipales que acudieron a la presentación del libro “Historias de mexicanos chidos para niñas chidísimos”, organizado y promovido por el DIF de San Cristóbal, dijeron a los manifestantes que retomaría el tema.