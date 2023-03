Se manifiestan pacíficamente por el maltrato animal en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.- Esta tarde defensores de animales así como ciudadanos se dieron cita en el parque central de la capital chiapaneca para alzar la voz frente al H. Ayuntamiento Municipal en contra del maltrato animal.

A esta marcha se unieron municipios de Malpaso, Copoya y Emiliano Zapata, así como de esta ciudad; dentro de sus demandas piden al ayuntamiento municipal que puedan escuchar las denuncias, esto debido a que en el último mes y en la actualidad se han visto casos de maltrato a los perritos o bien casos de envenenamiento en diferentes colonias y municipios de Chiapas.

Afirman que la instancia correspondiente de verificar y darle seguimiento estos casos es Riesgos Sanitarios Municipal, el cual ha resultó pocos casos y el resto siguen en el limbo.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

“Uno de los casos que tenemos es el de bombón, una perrita que fue llevada a esterilizar en una clínica privada de nombre “Dog Life” en el fraccionamiento La Salle y perdió la vida, se presentó la necropsia y las pruebas, únicamente fue una suspensión temporal y una amonestación”, dijo la representante de la manifestación.

Asimismo piden que esta clínica sea clausurada por completo para que la ciudadanía no caiga en manos de ellos, ya que mencionan que el que atiende no es médico veterinario si no licenciado en administración de empresas y pone en riesgo la vida de los animales.

Es así que como estos tipos de casos entre otros que han surgido, piden al ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, que atiendan las denuncias y las resoluciones sean ajustadas a derecho.