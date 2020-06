Se quejan de basura de clínica Covid en Tapachula

Habitantes del fraccionamiento Matías de Córdoba, que se ubica a espaldas de la Clínica de Atención Respiratoria Covid-19 de Tapachula, piden un mejor manejo de los desechos que está generando dicho nosocomio.

Aseguran, que todos los desechos son colocados solamente en bolsas negras y tiradas en el camión que recoge la basura de todos los habitantes de dicho fraccionamiento y eso en cualquier momento puede ocasionar un contagio de coronavirus.





Los desechos del Hospital del Insabi, Clínica Covid-19 No. 21 son echados al camión recolector de basura, vecinos temen contagios. Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





300 familias son afectadas con la contaminación

3 mil 758 casos de Covid-19 hay en Chiapas

258 decesos suman al día 120 de la pandemia





Ivette Palomeque, pidió la intervención de las autoridades de Salud para que pongan atención en este problema, ya que lo que está pasando pone en riesgo la salud de los vecinos del fraccionamiento, principalmente de niños y adultos mayores.

“Este hospital Covid-19 debe cerrar su portón que da a nuestras casas y su basura la deben sacar por la parte de adelante, no que la sacan por donde vivimos y la tiran en el camión de la basura como si se tratara de residuos comunes y corrientes, cuando no es así porque de los camiones se les han caído cubrebocas y hasta sondas de la clínica y no se sabe si lo usó algún paciente positivo con esa enfermedad”, acusó.

Explicó, que por el portón también se meten gatos y perros de algunos vecinos que luego se regresan a los domicilios y eso puede provocar algún contagio de esta enfermedad entre los colonos.





Aseguró, que desde que se cambió el giro de la clínica su tranquilidad se les vino abajo ya que todo el día se la pasan estresados escuchando las ambulancias que llevan y traen enfermos a dicho nosocomio.

“Sabemos que todos estamos expuestos a que nos de esta enfermedad, pero si lo podemos evitar mucho que mejor y una buena opción es que levante la barda de la clínica y sellen este portón”, externó.





Mencionó, que a nadie de la colonia se le informó que la clínica del ISSTECH la convertirían en Clínica Covid-19, ya que de lo contrario no lo habrían permitido, pero ya está acá y las autoridades deben entender y cuidar que se observen los protocolos de seguridad en cuanto a los desechos biológicos que de ahí resultan.

Detalló, que esta clínica no debió colocarse en una zona tan céntrica y donde viven miles de tapachultecos, ya que pone en riesgo a todos los ciudadanos que habitan al sur de la ciudad.

Finalmente, dijo que todos los vecinos toman sus medidas preventivas para cuidarse de contraer el coronavirus, pero que están situación del mal manejo de la basura pude ocasionar algún brote entres los colonos.

