Se quejan representantes de casillas por falta de pago en SCLC

San Cristóbal de Las Casas.- Unas 60 personas fueron defraudadas por los operadores políticos de Marco Antonio Cancino González, quién fue candidato a la Diputación del V Distrito local, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), según denunciaron los mismos afectados que omitieron sus nombres por temor a represalias, pues aseguran ya fueron amenazados. horas después anunciaron que ya les habían hecho el pago.

En conferencia de prensa, comentaron que fueron contratados de palabra por los operadores de Marco Cancino, quienes les ofrecieron mil pesos para representar al candidato del Verde en diferentes casillas, a unos les dieron un adelanto, pero nunca recibieron el resto, otros no recibieron nada, hasta pasadas las 16 horas de este 8 de junio.





Foto: Óscar Gómez | Diario del Sur





Los inconformes únicamente pedían que les pagaran, ya que estuvieron presentes en toda la jornada electoral y cumplieron con la encomienda, sin embargo no les pagaron y al insistir la liquidación, incluso fueron amenazados por los operadores políticos de Marco Cancino, por lo que temían por su integridad física e incluso de sus familiares.

"Lo único que queremos es que nos paguen, no queremos tener ningún conflicto con nadie, menos con un candidato, solo queremos que nos paguen, fue una jornada larga, pasamos frío, hambre, hasta nos llovió y no es justo que ahora no nos paguen".





Foto: Óscar Gómez | Diario del Sur





Horas después de haber declarado públicamente su enfado porque no habían sido cubiertos sus respectivos pagos observadores y representantes de casillas manifestaron haber ya recibido el pago correspondiente.

En una entrevista, Marco Cancino explicó desconocer el tema, pero se comprometió a pagarles, además que anunció continuar con la fundación Mundo C, en apoyo de la población.