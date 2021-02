Se quemó su vivienda y ahora pasan la noche en la calle

San Cristóbal de Las Casas.- Gloria González, dio a conocer que el pasado jueves 11 de febrero, un corto circuito provocó el incendio de su vivienda, por lo que hizo un llamado a la población en general para que los apoyen con lo que humanamente puedan, ya que “perdimos todo”.





Y es que fue alrededor de las 14:21 horas aproximadamente del pasado jueves, que se activaron las líneas de emergencia, donde se reportaba un incendio en el domicilio la calle 4 de Marzo número 43 de la colonia Emiliano Zapata, por lo que fueron elementos del Cuerpo de Bomberos quienes sofocaron las llamas, pero la pérdida del inmueble fue en su totalidad.

“Si los ciudadanos nos pueden apoyar estaremos agradecidos, me quede en la calle, estamos durmiendo en la calle, me quedé sin nada, se me quemó todo, fue al parecer un corto circuito, nos pueden ayudar con ropa, despensa, lo que les nazca en su corazón, incluso económicamente porque no tenemos dinero”, dijo Gloria Sánchez.

La situación de esta familia ha causado comentarios en contra de los aspirantes a candidaturas de puestos de elección, pues cinco menores durmieron la noche de este jueves sobre las banquetas de la calle, a pesar de las inclemencias del tiempo y lo gélido que distingue a esta ciudad.





La familia completa ha debido dormir en las calles pese a las bajas temperaturas, se quedaron sin nada. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas