Se recuperan empleos en San Cristóbal: Abatur

San Cristóbal de Las Casas.- “Hemos recuperado empleos, mucha gente se auto empleó, cuando se quedaron sin trabajo muchos buscaron qué hacer y otros estaban en espera de regresar, estamos contentos que se recuperen empleos, y hay quienes están buscando más trabajadores, los invitamos a que se acerquen a ver nuestra bolsa de trabajo”.

Así lo dijo el representante de la Asociación de Bares Turísticos (Abatur) Jorge Hernández González, destacó, tras manifestar que muchos de los negocios que cerraron, ya no se recuperaron y quebraron por los cuatro meses que cerraron, aunque otros buscaron otro tipo de giros.





Como Abatur puntualizó respetan los horarios para cerrar que es a las 2 de la mañana, pero actualmente están en negociación ya que al ser una ciudad turística, le han planteado a las autoridades que por lo menos se cierre a las 4 de la mañana, y más aún que están comenzando a recuperar las pérdidas que les dejó la pandemia.

Aclaró que muchos de los negocios se encuentran regularizando su documentación, y no por morosos, si no porque tras la pandemia se cerraron varias oficinas y ya que se está normalizando, están trabajando de la mano con las instancias, “año con año se tiene que actualizar como el plan de contingencia, dictámenes estructurales, muchos no se pudieron hacer por parte de la secretaría del estado, y no se podía completar en el municipio, y se volvió un tema de irregularidades por el cierre de ventanillas”.

Finalmente Hernández González invitó a la población en general a respetar las medidas sanitarias, y a los propietarios de los negocios tomar las medidas para evitar que los contagios provoquen el cierre nuevamente de los establecimientos y provoque pérdidas económicas.